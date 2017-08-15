Интернет-клубы Южной Кореи обвинили Blizzard в нарушении закона

Корейские интернет-кафе обвинили Blizzard Entertainment в нарушении антимонопольного закона страны. Владельцы компьютерных клубов совместно выступили против требования Blizzard о дополнительных выплатах за каждый отыгранный час в StarCraft: Remastered, сообщает портал DTF. Сумма выплат за час составляет от 202 до 233 корейских воны (около 10-12 рублей).



Blizzard объяснила требование тем, что в переизданной версии игроки получают дополнительные внутриигровые бонусы, что дает особую выгоду посетителям интернет-кафе.



Южнокорейская игровая ассоциация (The Internet PC Culture Association) не разделяет точку зрения компании. Ассоциация считает, что обновлённая графика — недостаточное основание для дополнительных выплат. Помимо этого, издатель вынуждает устанавливать обновленную версию из-за плохой стабильности оригинальной игры, а компания злоупотребляет своим положением на рынке, чем вредит малому бизнесу.



StarCraft: Remastered вышла 14 августа. Из-за большой популярности игры в Южной Корее, переиздание стало доступно на две недели раньше.