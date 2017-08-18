Михаил «Kane» Благин: Dosia сказал мне, что я очень слабый тренер

Тренер состава Natus Vincere по CS:GO Михаил «Kane» Благин рассказал о проблемах, из-за которых игроки Gambit Esports решили с ним расстаться.

«Мы работали с командой две недели, а потом поехали с командой на ESWС и Acer Predator Masters. И вот на Acer Михаил «Dosia» Столяров сказал мне, что я очень слабый тренер и он не знает, как они будут со мной работать. Эта ситуация — что я слабый тренер — продолжалась некоторое время.То, что меня могли кикнуть, — не новость для меня. То, что меня могли кикнуть после мажора, — вот это было неожиданно.

Игрокам было трудно принять, что с ними будет работать человек без игрового опыта. Часто ссылались на мою некомпетентность. Также у меня были проблемы с тем, чтобы доносить информацию до игроков», — рассказал Kane.

9 августа Natus Vincere объявила о присоединении к команде Даниила «Zeus» Тесленко и Михаила «Kane» Благина. Первым LAN-турниром для состава станет DreamHack Masters Malmö 2017, который пройдёт с 30 августа по 3 сентября.