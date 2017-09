Wizards of the Coast анонсировала карточную игру Magic: The Gathering Arena

Компания Wizards of the Coast представила карточную игру Magic: The Gathering Arena. Анонс состоялся во время трансляции на Twitch.tv. Игра будет распространяться по условно-бесплатной модели. Дата выхода не уточняется.

Magic: The Gathering Arena станет цифровой версией настольной карточной игры. Она будет следовать тем же правилам и регулярно обновляться актуальными выпусками карт, говорится в пресс-релизе. Среди режимов: свободный, рейтинговый матч и драфт.

За создание игры отвечают сотрудники Digital Games Studio — внутреннее подразделение Wizards of the Coast. Сейчас открыта запись на бета-тестирование. Его старт намечен на конец 2017-го года на PC. Подать заявку можно на официальном сайте.

«Будущее Magic для нас — остаться верными интересам нашего невероятного сообщества игроков, — считает Элейн Чейз, вице-президент по глобальной бренд-стратегии и маркетингу Magic. — Мы сделаем всё для того, чтобы игроки могли регулярно играть в Magic, не только на мероприятиях вроде Friday Night Magic, но и в повседневной жизни. MTG Arena, как первый проект инициативы Magic Digital Next, является очень важным шагом на пути к этому будущему».

Wizards of the Coast прекратила поддержку Magic Duels — цифровой версии MTG. Об этом объявили 13 июня 2017 года. Тогда же сообщили, что в разработке находится новая игра по Magic: The Gathering. Кроме того, компания заключила соглашение с Cryptic Studios (авторы City of Heroes и Neverwinter). Студия займется созданием MMORPG по мотивам вселенной MTG.