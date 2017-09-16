Трансферное окно в Dota 2 закроется 3 октября

Компания Valve анонсировала сроки трансферного окна в Dota 2. Командам необходимо закрепить составы до третьего октября.



В первой фазе менеджеры смогут закрепить прежние составы или удалить из них игроков, которые ранее выступали в команде. Эту процедуру необходимо завершить до 22 сентября. Во втором этапе они могут пригласить в команду новых киберспорстменов. Окончательно закрепить состав команды менеджеры смогут до 3 октября.



Следить за процессом регистрации киберспорстменов можно будет на официальном сайте игры.



Следующее трансферное окно будет открыто в начале 2018 года. Также известно, что если команда будет играть с одной заменой на LAN-финале, то игроки основного состава получат только 75% очков. Если изменятся два игрока или более на отборах или финальной части, то киберспорстмены заработают только 25% баллов.



В 2017-2018 году компания Valve ввела новую турнирную систему. Чемпионаты от сторонних организаторов получили статусы майноров и мэйджоров, а также поддержку разработчиков. На них игроки будут зарабатывать квалификационные баллы, которые понадобятся для получения приглашения на The International 8.

