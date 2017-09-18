Роман «Scandal» Садотенков обвинил свою команду в подставном матче

Игрок команды DX Роман «Scandal» Садотенков заявил, что его партнеры намеренно проиграли матч с Yellow Submarine на квалификации к WCA 2017.

«До конца не хотелось верить, что мои тиммейты умышленно слили вчера матч против YeS. Но то, что я вижу на реплее, не оставляет мне выбора. Уверен, что я не единственный игрок, который был не в курсе происходящего, надеюсь, что всё тайное скоро станет явным», — написал Садотенков на странице в Twitter.

В комментарии для портала Cybersport.ru украинский киберспортсмен назвал игрока, которого он подозревает в нарушении регламента турнира:

«Я не могу 100% утверждать, кто был причастен к этой подставе, но практически уверен, что это был Sonic. С трудом верится, что он действовал в одиночку, но прямых доказательств в пользу участия кого-то ещё у меня нет. Я не хочу делать поспешных выводов и очернять чьё-то имя и призываю вас к тому же. Но и не могу оставаться в стороне. Очень надеюсь, что существуют какие-то инструменты, которые позволят на 100% определить виновных и наказать их».

Садотенков отметил, что за день до матча против YeS Леодин «Sonic» Кузьменков вел себе странно и не приходил на стадию драфта, а Дмитрий «Ax.Mo» Морозов спросил игрока про участие в подставных матчах.

«В играх было заметно что некоторые из игроков DX намеренно поддаются. Они намеренно умирали и бегали по карте не как 7+k MMR, а как 4к. Особенно это было заметно в действиях Ax.Mo и Sonic в первой игре. Остальные у них вроде старались», — признался Cybersport.ru игрок Yellow Submarine Евгений «Fervian» Аксёнов.

Компания UCC, отвечающая за проведении квалификации в СНГ, объявила о проведении собственного расследования. В официальном заявлении отметили, что «договорные матчи в любом их проявлении недопустимы».

DX потерпела поражение от Yellow Submarine на групповой стадии квалификации к World Cyber Arena 2017. Отборочные матчи на турнир завершатся 27 сентября.