KNgV: мы были раскритикованы за то, чего на самом деле не делали

Бывший игрок состава Immortals по CS:GO Вито kNgV Джузеппе прокомментировал пропуск первой игры в финале турнира DreamHack Montreal.

«Я, zakk, HEN1 и LUCAS1 играли в карты, находясь в комнате близнецов и обсуждали предстоящий матч с CLG. В 1 час ночи я и zakk вернулись в нашу комнату. Буду откровенным, я не мог заснуть и лёг в кровать только к 7. Мы проснулись в 9:30 и уже опаздывали на матч против CLG. После обеда мы решили немного отдохнуть, чтобы потом вернуться к 15:30 (финал был запланирован на 17:00).



Zakk чувствовал себя неважно и заснул, а к нам пришёл HEN1, и мы начали смотреть другой полуфинал. HEN1 тоже заснул, в то время как я оставался бодрствовать, и затем мне написал steel, что мы можем начать через час после того, как завершится полуфинальный матч. Я знал, что игра может начаться раньше, чем в 17:00, но решил немного поспать, думая что у нас будет достаточно времени, ведь на тот момент только началась первая карта второго полуфинала.



Я и zakk проснулись в 15:30 и побежали на место проведения. Мы пришли в 15:40, опоздав всего на пять минут. Можно было немного подождать, чтобы не испортить финал, но правила есть правила. Мы были расстроены и вынуждены слушать шутки о том, что мы пьяны. Мы любим отдохнуть, но мы этого не делали той ночью.



Моя реакция была импульсивной, так как это всё было ложью. Мы были раскритикованы за то, чего на самом деле не делали», — заявил kNgV.

Также Вито Джузеппе прокомментировал причину расторжения с ним контракта.

«После DreamHack Montreal я вернулся в Бразилию и узнал, что понесу наказание. Однако руководство не сообщило мне, каким оно будет. У нас должна была состояться встреча после матча с CLG.



Когда я зашёл в чат команды, то написал, что буду играть против CLG, даже несмотря на пинг. Через 10 минут steel сообщил, что я не смогу сыграть из-за того, что нахожусь под подозрением на целый месяц. Я был зол, так как никто из организации не предупредил меня об этом. Они проиграли первую карту, а затем LUCAS1 и HEN1 попросили меня вступить в игру, сказав, что они поговорили с генеральным менеджером, и он дал добро.

Было очевидно, что я хотел сыграть, так как это была квалификация к масштабному турниру EPICENTER. Увидев, как моя команда проигрывает, я решил выступить вопреки пингу, так как хотел помочь. После матча я увидел сообщение от Noah [CEO Immortals] в «Твиттере». Затем он позвонил мне и сказал, что всё кончено». — рассказал бразильский игрок.

20 сентября появилась информация, что Вито kNgV Джузеппе покинул Immortals. Вито выступал за Immortals более трёх месяцев. В составе коллектива он занял второе место на PGL Major Krakow 2017, DreamHack Montreal 2017, а также 3-4-е место на DreamHack Summer 2017.