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Йохан N0tail Сундштайн: приход Resolut1on в OG — наша идея

24 сентября 2017, воскресенье. 11:37 Киберспорт

Пользователь портала Reddit под никнеймом spacemanspiiff опубликовал интервью с игроком команды OG Йоханом N0tail Сундштайном. В нём киберспортсмен рассказал о подготовке составов к турнирам, о личном подходе к тренировкам и приходе Романа «Resolut1on» Фоминка в коллектив.

«Буткемпы отличаются в каждой команде в зависимости от региона. В Европе и Америке команды периодически собираются на буткемпы, а затем обязательно встречаются для подготовки к турниру. Вы остаётесь вместе и решаете ваши проблемы, работаете над своей игрой. Это занимает примерно одну-две недели в зависимости от значимости турнира. Например, перед TI мы жили на буткемпе месяц. Мы международная команда, и нам нравится быть дома и играть там. Таким образом, мы проводим некоторое время дома, но в прошлом году я провёл дома лишь пять месяцев.

Касательно процесса тренировок, у игроков существуют разные подходы к ним. Вы можете просто много играть, а можете подходить к этому с умом. Большое количество игр не так эффективно, как усердный и разумный подход к тренировкам. Мне нравится играть не более пяти часов в день, а затем около пяти-семи часов уходит на анализ и размышления об игре. Другие игроки играют по паре часов в день, и они хороши, но я достиг своего баланса в тренировках.

Приход Resolut1on в команду — наша идея. Это мы связались с ним. Мы немного интересовались им в начале сезона после того, что он показал в предыдущем. Наш тренер очень уважал его. Лично я не знаю Романа достаточно хорошо, чтобы сказать, какой он игрок, кроме того, когда я играл против него. Как о человеке, я слышал о нём только хорошее как от тренера, так и от других людей. Он много работает и очень мотивирован. Я думаю роль Романа будет отличаться от Ana, но, возможно, Ana лучший игрок, который когда-либо был в Dota. У Resolut1on более широкий набор героев, и это будет одно из главных оружий в нашем арсенале. Я думаю, мы значительно усилим раннюю стадию игры по сравнению с прошлым сезоном», — рассказал N0tail

В прошлом сезоне OG победила на турнирах The Boston Major, The Kiev Major, а также заняла второе место на Dota 2 Asia Championships 2017. На турнире The International 2017 команда расположилась на 7-8-м месте и получила $ 617 тыс.

Источник: Reddit Сообщить об ошибке
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Dota 2
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