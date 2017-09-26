Анонсирована компьютерная версия симулятора рестлинга WWE 2K18

Компания 2K Games официально анонсировала выход симулятора рестлинга WWE 2K18 на PC. Релиз компьютерной версии состоится в один день с появлением игры на PlayStation 4 и Xbox One – 17 октября 2017 года.

Для игроков на PC будут доступны два издания игры: Standard Edition и Deluxe Edition. В качестве бонуса за предзаказ геймерам предложат две версии борца Курта Энгла – облики WWE American Hero и ECW Wrestling Machine. При этом, в отличие от владельцев игровых консолей, PC-геймеры не получат раннего доступа к игре.

Серия WWE 2K создаётся по мотивам всемирно известного рестлинг-шоу. В 2000-2012 годах игра издавалась компанией THQ, в 2013 году права перешли издателю 2K Games.