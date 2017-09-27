Mineski стала победителем квалификации Dota PIT League в Юго-Восточной Азии

Команда Mineski выиграла квалификацию шестого сезона Dota PIT League в Юго-Восточной Азии. В финале коллектив оказался сильнее Fnatic. Матч завершился со счетом 3:2.



Победа Mineski над Fnatic на квалификации Dota PIT League стала второй на отборочном этапе. Ранее составы встречались в финале верхней сетки. В первом раунде отборочных Mineski обошла TNC Pro Team.



Юго-Восточная Азия первой завершила квалификационный этап Dota PIT League. Следующую квоту организаторы разыграют в СНГ. Ещё четыре путёвки заработают команды из Европы, Китая и Северной и Южной Америки. Прямые приглашения на чемпионат получили Team Liquid и Newbee.