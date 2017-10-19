Valve выпустила Dust 2 в новом патче для CS:GO

Разработчики Counter-Strike: Global Offensive выпустили очередной патч для основного клиента игры. В нём Valve добавила обновлённый Dust 2 и переработала некоторые элементы звукового сопровождения.
Геймплей:
— новый Dust 2,
— улучшена ориентация ботов на de_nuke.
Звук:
— новые эффекты для приземления на поверхности,
— новые эффекты при подборе оружия,
— новые эффекты при стрельбе в бочки и машины.
Полный список изменений можно увидеть на официальном сайте игры.
Новый Dust лучше старых двух. Как изменили популярную карту для CS:GO