Valve выпустила Dust 2 в новом патче для CS:GO

Разработчики Counter-Strike: Global Offensive выпустили очередной патч для основного клиента игры. В нём Valve добавила обновлённый Dust 2 и переработала некоторые элементы звукового сопровождения.



Геймплей:



— новый Dust 2,

— улучшена ориентация ботов на de_nuke.



Звук:



— новые эффекты для приземления на поверхности,

— новые эффекты при подборе оружия,

— новые эффекты при стрельбе в бочки и машины.



Полный список изменений можно увидеть на официальном сайте игры.

Новый Dust лучше старых двух. Как изменили популярную карту для CS:GO