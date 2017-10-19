LGD Gaming и Immortals вышли в финал группы А на PGL Open Bucharest

LGD Gaming и Immortals встретятся в финале верхней сетки группы А на PGL Open Bucharest по Dota 2.



В первой серии игрового дня китайская команда обыграла перуанцев из Infamous. После этого корейцы Immortals обошли Team Secret. Оба матча завершились со счётом 2:0.



Победители первых встреч сыграют в финале верхней сетки, где разыграют выход в плей-офф.



Team Secret и Infamous продолжат выступление в «лузерах». Команды сыграют на вылет 21 октября.



PGL Open Bucharest проходит с 19 по 22 октября в Румынии. Участники чемпионата разыгрывают $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.