Андрей Mag Чипенко покинул Effect

Андрей Mag Чипенко покинул состав Effect по Dota 2. Об этом сообщил сам игрок на своём аккаунте в «Твиттере».

«Я больше не буду продолжать играть с Team Effect. Желаю им удачи в будущем», — заявил Андрей Чипенко.

Организация обещала прокомментировать ситуацию позднее. Оставшиеся четверо игроков команды сейчас находятся на буткемпе.

Mag присоединился к Effect 8 сентября 2017 года. Вместе с командой он занял 3-е место на СНГ квалификации AMD SAPPHIRE Dota PIT League и 4-е место на европейских отборочных World Cyber Arena 2017.