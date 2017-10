Алан Nahaz Бестер: новая система от Valve — беспроигрышный вариант для зрителей

Ведущий и аналитик по Dota 2 Алан Nahaz Бестер похвалил новую систему квалификаций от Valve.



«Многие люди думают, что теперь мы будем наблюдать одно из двух: либо мы увидим исключительно топовые команды на турнире, либо турнирный состав будет состоять целиком из тир-2 команд. Я думаю, что в итоге всё сведётся к смешению участников. Возьмём, к примеру, Keen Gaming, которая прошла на ESL One Hamburg. Чтобы попасть на турнир, они обыграли IG, IG.V и LGD. Я думаю, мы увидим больше доты в исполнении топовых команд, но из-за наличия отборочных мы получим отличный микс. Keen прошла через открытые квалификации и напоминает случай с Unknown на Frankfurt Major. В любом случае для поклонников Dota это беспроигрышная ситуация.



Что касается инвайтов, то я думаю, что надо серьёзно задумываться над ними, когда дело касается мэйджора. На майнорах процент от общего количества очков не так велик, поэтому мы не должны на них зацикливаться.



При рассмотрении приглашений на мэйджор стоит быть осторожными. У Valve есть своя система управления профессиональной сценой, и есть признаки, что они стали активней. Скорее всего, обсуждения происходят за кулисами. На ESL One Hamburg приглашения, несомненно, верные — Team Liquid и Newbee — лучшие команды прошедшего TI. Если на мэйджорах по-прежнему будет всего восемь мест и всего два инвайта, то тогда необходима определённая стратегия. Не постоянно же выдавать инвайты одним и тем же составам», — рассказал Бестер в интервью Redbull.



Компания Valve анонсировала новую турнирную систему 4 июля. Согласно новому формату в турнирном сезоне-2017/18 пройдёт 16 майноров и 11 мэйджоров. Одним из ключевых условий присвоения статуса от Valve стало проведение квалификаций в шести регионах.



ESL One Hamburg станет первым мэйджором в новой системе. Чемпионат пройдёт с 26 по 29 октября в Гамбурге (Германия). Призовой фонд соревнований составит $ 1 млн и 1500 квалификационных баллов.