Опубликованы все изменения героев в Dota 2 с выходом патча 7.07

Компания Valve опубликовала список изменений, которые коснутся героев Dota 2 с выходом обновления 7.07.

ABADDON



Таланты:



Уровень 10: +25 скорости перемещения или +20% прироста опыта;

Уровень 15: +6 брони +50 Mist Coil восстановление здоровья\урон;

Уровень 20: +15% ускорения восстановления заклинаний или +90 урона;

Уровень 25: +250 Aphotic Shield здоровья или +25% замедление от Curse of Avernus.



ALCHEMIST

Таланты:

Уровень 10: +25 скорости атаки или +5 брони;

Уровень 15: +50 урона или +250 здоровья;

Уровень 20: +25% клива +200 урона от Unstable Concoction;

Уровень 25: -8 секунд восстановления Unstable Concoction или -0,2 базовой скорости атаки в Chemical Rage.



ANCIENT APPARITION

Продолжительность Chilling Touch пересчитана с 30 до 20/24/28/32.

Chilling Touch не уменьшает скорость атаки союзников.

Chilling Touch магический урон уменьшен с 50/60/70/80 до 30/45/60/75.

Chilling Touch теперь складывается до 30% замедления на 0,3 секунды.

Таланты:

Уровень 10: +60 золота в минуту или +10% усиление заклинаний;

Уровень 15: +20 восстановление здоровья или -1,5 секунды восстановление Ice Vortex;

Уровень 20: +80 урона Chilling Touch или +8% замедление Ice Vortex;

Уровень 25: +4% порог убийства с Ice Blast или +4 заряда на Cold Feet.



ANTI-MAGE

Таланты:

Уровень 10: +175 здоровья или +20 скорости атаки;

Уровень 15: -1 секунда восстановления Blink Cooldown или Blink неконтролируемой иллюзии (создает иллюзию, которая наносит 25% урона, получает 250% урона, длится 10 секунд);

Уровень 20: +300 дальность Blink или +10 ко всем атрибутам;

Уровень 25: -50 секунд восстановление Mana Void или +30% защиты от спеллов.



ARC WARDEN

Таланты:

Уровень 10: +25 скорости атаки или +5 брони;

Уровень 15: +2 секунды продолжительность Flux или +350 здоровья;

Уровень 20: +100 дальность атаки или +10% уменьшение восстановления способностей;

Уровень 25: +30% Lifesteal или +350 урон Spark Wraith.



AXE

Таланты:

Уровень 10: +8 силы или +40 скорости атаки;

Уровень 15: +3 восстановление маны или +30 скорости передвижения;

Уровень 20: +20 восстановление здоровья или Attacks Proc Counter Helix;

Уровень 25: +100 Berserker's Call AoE или +120 урона в секунду от Battle Hunger.



BANE

Bane может атаковать спящего юнита, не пробуждая его.

Все кастпоинты уменьшены с 0.5 to 0.4.

Nightmare больше не наносит 20 урона в секунду.

Таланты:

Уровень 10: Enfeeble крадет урон или +6 брони

Уровень 15: +150 к дальности каста или +40% прироста опыта

Уровень 20: +100 уменьшение урона от Enfeeble или +75 скорости передвижения

Уровень 25: +7 секунд продолжительности Fiend's Grip Duration или +250 урон/лечение от Brain Sap



BATRIDER

Flamebreak снаряд теперь визуально летит по дуге.

Таланты:

Уровень 10: +5 брони или +6% усиление способностей

Уровень 15: +300 здоровья или +2 секунды продолжительности горения от Flamebreak

Уровень 20: +50 скорости передвижения или +15% сокращение восстановления заклинаний

Уровень 25: +8 секунд продолжительность Firefly или -13 секунд восстановление Flamebreak



BEASTMASTER (герой переработан)

Wild Axes переработано:

Wild Axes дистанция распространения увеличена с 353 до 450

Wild Axes радиус попадания увеличен с 140 до 175

Wild Axes стоимость уменьшена с 105/110/115/120 до 60/65/70/75

Wild Axes урон уменьшен с 70/100/130/160 до 40/70/100/130

Wild Axes восстановление уменьшено с 13 до 8

Wild Axes теперь складывает дефаббы на затронутых юнитах. Усиливает получаемый от Beastmaster или его юнитов урона на 6/8/10/12% за каждый удар топора. Дебафф длится 10 секунд.

Primal Roar теперь дает Beastmaster и всем его юнитам 30% скорости передвижения на 3 секунды.

Переработан Call of the Wild. Теперь это одна способность.

Зверь живет 60 секунд. Восстановление: 60, Стоимость: 50/60/70/80

Уровень 1: Кабан, уровень 1

Уровень 2: Кабан, уровень 2

Уровень 3: Кабан, уровень 3 + Ястреб

Уровень 4: Кабан, уровень 4 + Ястреб + Случайный нейтрал

Здоровье кабана: 275/350/425/500

Урона кабана: 20/30/40/50

Замедление кабана: 10/20/30/40%

Продолжительность замедления: 3

Ястреб не становится невидимым.

Здоровье ястреба: 350 (увеличено с 40/60/80/100)

Броня ястреба: 5

Скорость ястреба: 450

Обзор ночью: 1000

Обзор днем: 1000

Нейтрал: Будет выбран рандомный нейтрал из списка (Alpha Wolf, Hellbear Smasher, Satyr Tormenter, Centaur Conqueror, Dark Troll Summoner)

Таланты:

Уровень 10: +30 скорости передвижения или +25% прироста опыта

Уровень 15: +40 урон кабана или +7 брони

Уровень 20: +500 здоровья или +120 урона Wild Axes

Уровень 25: +2 ястреба или +40 скорости атаки Inner Beast



BLOODSEEKER

Таланты:

Дальность каста Rupture уменьшена с 1000 до 800

Уровень 10: +25 скорости атаки или +4 брони

Уровень 15: +300 здоровья или +75 урона с Bloodrite

Уровень 20: +25% Lifesteal или +14% урона Rupture

Уровень 25: -6 секунд восстановления Blood Rite или +20 Thirst



BOUNTY HUNTER

Таланты:

При наличии Track при помощи альт+клик можно сообщить команде, сколько золота имеет цель

Уровень 10: +30 скорости передвижения или +25% прироста опыта

Уровень 15: +50 скорости атаки или +350 здоровья

Уровень 20: +75 урона от Shuriken Toss или +125% критического урона Jinada

Уровень 25: +50% уклонения или 300 золота от Track Gold (действует на себя или союзников)



BREWMASTER

Таланты:

Уровень 10: +200 здоровья или +30 урона

Уровень 15: +3 секунды замедления от Thunder Clap или +20% защиты от магии

Уровень 20: +100 скорости атаки или +1500 здоровья Primal Split

Уровень 25: -65 секунд восстановления Primal Split или +15% Drunken Brawler



BRISTLEBACK

Таланты:

Уровень 10: +2 восстановления маны или +20 скорости передвижения

Уровень 15: +6 максимальных стаков Goo или +250 здоровья

Уровень 20: +25 урона Quill Stack или +20 восстановления здоровья

Уровень 25: +15% лайфстила с заклинаний или +20 Warpath урона за стак



BROODMOTHER (герой переработан)

Spin Web больше не дают невидимость

Spin Web увеличение скорости больше не исчезает при получении урона

Скорость перемещения уменьшена с 290 до 270

Здоровье Spiderling уменьшено с 450 до 250

Здоровье Spiderlite уменьшено с 175 до 100

Пауки теперь имеют 50% сопротивления к магии.

Броня пауков увеличена на 8

Восстановление здоровья пауков увеличено с 0,5 до 2

Заряды Spin Web увеличены с 1/2/3/4 до 2/4/6/8

Таланты:

Уровень 10: +60 урона Spiderling или +200 здоровья

Уровень 15: +35% прироста опыта или +20% сокращения восстановление заклинаний

Уровень 20: +60 скорости атаки или +20 урона пауков

Уровень 25: +75 урона/лечения Insatiable Hunger или +350 здоровья пауков



CENTAUR WARRUNNER

Таланты:

Уровень 10: +10% уклонения или +10% защиты от магии

Уровень 15: +75 урона или +15% урона Return Strength

Уровень 20: +250 Double Edge Damage OR +20 Strength

Level 25: +1,5 секунды продолжительности Hoof Stomp или аура Gains Return



CHAOS KNIGHT

Таланты:

Уровень 10: +20 скорости передвижения или +5 ко всем атрибутам

Уровень 15: +15 силы или 12% уменьшение восстановления заклинаний

Уровень 20: 150 золота в минуту или Reality Rift пробивает невосприимчивость к магии

Уровень 25: -7 сокращения брони Reality Rift или +2 максимальной продолжительности Chaos Bolt



CHEN

Дальность атаки увеличена с 600 до 650

Удалена способность Test of Faith (телепорт)

Holy Persuasion может быть использован на союзного юнита, чтобы отправить его домой через 6/5/4/3 секунды задержки или на себя, чтобы телепортировать к себе крипов.

Стоимость Holy Persuasion пересчитана с 100 на 100/110/120/130

Test of Faith теперь может применяться на союзников, восстанавливает половину значения урона. На себя использует максимальное значение.

Стоимость Test of Faith пересчитано с 90/100/110/120 но 60/80/100/120

Таланты:

Уровень 10: +20% прироста опыта или +125 дальность каста

Уровень 15: +7 брони или -10 восстановления Test of Faith

Уровень 20: +180 золота в минуту или +1000 минимального здоровья крипа

Уровень 25: +4 максимальное число Holy Persuasion или +400 лечения с Hand of God



CLINKZ

Прирост ловкости уменьшен с 3,3 до 2,6

Здоровье с Death Pact уменьшено с 50/70/90 до 40/60/80%

Урон с Death Pact уменьшен с 5/7/9% до 4/6/8%

Переработан Strafe. Теперь дает тебе +80/140/200/260 скорости атаки на 3 секунды. В это время герой может автоматически уклониться от 3 снарядов (дальних атак или способностей), слегка отступая в сторону при срабатывании: Strafe заканчивается, если ты теряешь три стака. Восстановление: 45/35/25/15.

Таланты:

Уровень 10: +12% защиты от магии или +5 брони

Уровень 15: +15% уклонения или +30 урона Searing Arrows

Уровень 20: +100 дальности атаки или +20 восстановление здоровья

Уровень 25: +4 секунды продолжительности Strafe или мультишот Searing Arrows (применяет Searing Arrows на рандомного ближайшего таргета)



CLOCKWERK

Таланты:

Уровень 10: +25 скорости передвижения или +5 брони

Уровень 15: +15 силы или +30 урона Battery Assault

Уровень 20: +20% защиты от магии или +125 урона Rocket Flare

Уровень 25: -0,3 секунды интервала Battery Assault или True Sight у Rocket Flare (действует на варды)



CRYSTAL MAIDEN:

Уровень 10: +200 здоровья или +100 дальности каста

Уровень 15: +14% Mana cost/Manaloss Reduction аура или +90 золота в минуту

Уровень 20: +60 урона Freezing Field или +250 скорости атаки

Уровень 25: +300 урона Crystal Nova или +1.5s продолжительности Frostbite



DAZZLE

Переработан Poison Touch. Используется на юнита и распространяет яд на ближайших таргетов (по типу Ethershock). Наносит урон в секунду и замедляет врагов. Каждый раз, когда зараженного героя атакуют, продолжительность дебаффа обновляется. Наносит 10/20/30/40 урона в секунду и замедляет на 14/16/18/20%. Длится 4/5/6/7 секунд. Действует на 4/5/6/7 целей. Восстановление: 35/30/25/20. Стоимость: 80. Дальность атаки: 600/700/800/900. Физический тип урона. Обновляется по тем же правилам, что и Blink

Таланты:

Уровень 10: +60 урона или +175 здоровья

Уровень 15: +125 дальности каста или +20 урона/лечения Shadow Wave

Уровень 20: +50 скорости перемещения или +30 урона в секунду от Poison Touch

Уровень 25: -4 секунды восстановления Shadow Wave или +0,5 Weave брони в секунду



DEATH PROPHET

Таланты:

Уровень 10: +12% защиты от магии или +50 урона

Уровень 15: +150 дальность каста или +1% максимального здоровья от Spirit Siphon

Уровень 20: +500 здоровья или -2 секунды сокращение восстановления Crypt Swarm

Уровень 25: +8 духов Exorcism или Exorcism дает ускорение



DISRUPTOR

Таланты:

Уровень 10: +200 здоровья или +40 урона Thunder Strike

Уровень 15: +150 дальности применения или -3 секунды восстановления Kinetic Field

Уровень 20: +180 золота в минуту или +4 удара Thunder Strike

Уровень 25: -10 секунд восстановления Glimpse или +4 секунды продолжительности Kinetic Field



DOOM

Таланты:

Уровень 10: +10 урон/лечение Scorched Earth или +25 скорости передвижения

Уровень 15: +20% уклонения или +150 бонусного золота Devour Bonus

Уровень 20: +40 урона в секунду Doom или Devour действует на древних

Уровень 25: +3% урона Infernal Blade или +100% клив



DRAGON KNIGHT

Breathe Fire теперь уменьшает весь урон, а не только базовый.

Сокращение урона с атаки от Breathe Fire уменьшение с 35% до 25%

Breathe Fire кастпоинт увеличен с 0 до 0,2

Дистанция Breathe Fire увеличена с 650 до 750

Таланты:

Уровень 10: +2 восстановления маны или +30 скорости атаки

Уровень 15: +300 здоровья или +40% прироста опыта

Уровень 20: 2x восстановления здоровья и броня от Dragon Blood или +150 золота в минуту

Уровень 25: +40 силы или +1,75 секунды продолжительность оглушения Dragon Tail



DROW RANGER

Добавлен визуальный эффект на крипов, когда использована Precision Aura

Таланты:

Уровень 10: +5 ко всем атрибутам или +20 скорости перемещения

Уровень 15: +25 скорости атаки или +300 продолжительность и отталкивание Gust

Уровень 20: +1,5 секунды продолжительность Gust или +20 ловкости от Marksmanship

Уровень 25: 50% сокращения восстановления заклинаний или +20% Precision Aura



EARTH SPIRIT

Таланты:

Уровень 10: +10 интеллекта или +40 урона

Уровень 15: +7 армора или +200 урона Rolling Boulder

Уровень 20: +150 золота в минуту или +15% усиления заклинаний

Уровень 25: +1 секунда продолжительности оглушения Boulder Smash или Geomagnetic Grip действует на союзников



EARTHSHAKER

Первоначальный урон Echo Slam удален

Echo-урон от Echo Slam увеличен с 40/55/70 до 60/85/110

Echo Slam отскакивает дважды от героев (не илюзий)

Таланты:

Уровень 10: +250 маны или +30 урона

Уровень 15: +7 брони или +30 скорости перемещения

Уровень 20: +50 урона Echo или +400 дальности Fissure

Уровень 25: -2 секунды восстановления Enchant Totem или +50% защиты от магии



ELDER TITAN

Echo Stomp теперь пробуждает, если таргет получил больше 50/100/150/200 совокупного урона (больше не имеет значения, от игроков он или нет).

Добавлен визуальный эффект Natural Order

Таланты:

Уровень 10: +200 здоровья или +25 скорости перемещения

Уровень 15: +30 атаки героев Astral Spirit или +15% защиты от магии

Уровень 20: +70 скорости атаки или +100 урона от Echo Stomp

Уровень 25: -75s восстановления Earth Splitter или +100% Lifesteal



EMBER SPIRIT

Таланты:

Уровень 10: +150 поглощения от Flame Guard или +20 урона

Уровень 15: +30 урона в секунду от Flame Guard или +1s продолжительности Searing Chains

Уровень 20: +10% усиления способностей или True Strike

Уровень 25: 2 заряда Sleight of Fist или -25s восстановления зарядов Remnant



ENCHANTRESS

Enchant теперь убирает положительные баффы с врагов.

Таланты:

Уровень 10: +15% защиты от магии или +25 скорости перемещения

Уровень 15: +50 урона или +8 виспов Nature's Attendants

Уровень 20: Enchant действует на древних или +100 замедления Untouchable

Уровень 25: +25 лечения Nature's Attendants или +8% урона от Impetus



ENIGMA

Таланты:

Уровень 10: +15% защиты от магии +25 скорости перемещения

Уровень 15: +120 золота в минуту или +15% скорости восстановления заклинаний

Уровень 20: +400 здоровья или +70 урона у Eidolon

Уровень 25: +4 Malefice Instances или +8 Eidolons от Demonic Conversion



FACELESS VOID

Таланты:

Уровень 10: +8 силы или +20 урона

Уровень 15: +100 урона от Time Lock или +300 здоровья

Уровень 20: +500 дальности каста Timewalk или +40 скорости атаки

Уровень 25: +25% Backtrack или +175 AoE у Chronosphere



GYROCOPTER

Убрана задержка каста Homing Missile;

Homing Missile переключается на другую цель, если начальная умирает;

Скорость Homing Missile увеличена с 340 до 500;

Задержка перед запуском Homing Missile увеличена с 2 до 3 секунд;

Homing Missile теперь наносит фиксированный урон: 100/175/250/325;

Homing Missile уничтожает за 3/3/4/5 вместо 3/3/4/4 ударов.

Таланты:

Уровень 10: +25 к урону или +200 к здоровью;

Уровень 15: +3 к атакам Flak Cannon или +11 к урону Rocket Barrage;

Уровень 20: +50 к скорости передвижения или -25 секунд от задержки повторно применения Call Down;

Уровень 25: Call Down применяется в любой точки карты или Homing Missile отправляет три заряда.



HUSKAR

Таланты:

10 уровня: +20 к урону или +175 к здоровью;

15 уровня: +15% к Lifesteal или +10 к урону горящих копий в секунду;

20 уровня: +15 к силе или +400 к радиусу активации Life Break;

25 уровня: +125 к радиусу атаки или Inner Vitality без кулдауна.



INVOKER

Таланты:

Уровень 10: +30 к урону Chaos Meteor или +0,3 к длительности Tornado;

Уровень 15: +1,5 секунды к длительности Cold Snap или дополнительный Forged Spirit;

Уровень 20: +35 к урону Alacrity и скорости или новая способность Cataclysm: применяется по двойному нажатию Sun Strike, вызывает два видимых противникам Sun Strike в радиусе 175-250 единиц от каждого врага. Отправляет Sun Strike и Cataclysm на общий кулдаун 90 секунд;

Уровень 25: Deafening Blast применяется по площади или -16 секунд от задержки повторного применения Tornado.



IO

Задержка повторного применения Relocate увеличена со 100/80/60 до 120/100/80;

Дальность Max Spirits уменьшена с 875 до 700.

Таланты:

Уровень 10: +400 к дальности Max Spirits или +60 к их урону;

Уровень 15: Tether накладывается с бонусами от Aghanim’s Scepter или +90 к урону Spirits;

Уровень 20: +150 золота в минуту или автоматически атаковать противника, которого бьёт связанный Tether союзник;

Уровень 25: +50 к восстановлению здоровья или Tether оглушает.



JAKIRO

Задержка активации Dual Breah и Macropyre снижена с 0,65 до 0,55 секунды

Таланты:

Уровень 10: +8% к Spell Amplification или +25% к получаемому опыту;

Уровень 15: +250 к радиусу автоатак или +40 к урону Dual Breath;

Уровень 20: Liquid Fire уменьшает скорости атаки врага на 60 или +150 к золоту в минуту;

Уровень 25: +1,25 секунды к длительности Ice Path или Macropyre наносит чистый урон и игнорирует иммунитет к магии.



JUGGERNAUT

Juggernaut может призвать Healing Ward во время Blade Fury

Таланты:

Уровень 10: +5 к атрибутам или +20 к скорости передвижения;

Уровень 15: Blade Fury длится на секунду дольше или +25 к скорости атаки;

Уровень 20: +10 к броне или +100 к урону Blade Fury в секунду;

Уровень 25: +600 к здоровью или пять дополнительных ударов.



KEEPER OF LIGHT

Дальность применения Mana Leak снижена с 550/700/850/1000 до 400/500/600/700.

Таланты:

Уровень 10: +25 к скорости передвижения или +8% к Lifesteal от умений;

Уровень 15: +40% к получаемому опыту или +350 к дальности применения;

Уровень 20: +300 маны от Chakra Magic или +40% к сопротивлению магии;

Уровень 25: +200 к урону/лечению Illuminate или +2 секунды к оглушению от Mana Leak.



KUNNKA

Kunnka теперь может использовать Quelling Blade.

Таланты:

Уровень 10: +40 к урону или +6 к броне;

Уровень 15: +10 к восстановлению здоровья или +120 к урону Torrent;

Уровень 20: +100 к площади Torrent или +25 к силе;

Уровень 25: Ghost Ship запускает три дополнительных корабля или +50% к сплешу Tidebringer.



LEGION COMMANDER

Таланты:

Уровень 10: +25% к получаемому опыту или +8 к силе;

Уровень 15: +30 к скорости атаки или +50 к урону по героям от Overwhelming Odds;

Уровень 20: +60 к скорости передвижения;

Уровень 25: +40 к урону за дуэли или -10 секунд от задержки повторного применения Press the Attack.



LICH

Замедление от Ice Armor пересчитано с 24/26/28/30% на 8/16/24/32%

Таланты:

Уровень 10: +175 здоровья или +25 скорости перемещения

Уровень 15: +120 урона или -4s восстановления Frost Blast

Уровень 20: +120 золота в минуту или +175 дальности каста

Уровень 25: атаки дают 30% замедления скорости атаки и передвижения цели или Ice Armor дает +30 восстановление здоровья



LIFESTEALER

Таланты:

Уровень 10: +20 скорости атаки или +200 здоровья

Уровень 15: +30 урона или +35 скорости передвижения

Уровень 20: +20% уклонения или +50% лечения от Open Wounds

Уровень 25: +2s продолжительности Rage Duration или +2% Feast



LINA

Таланты:

Уровень 10: +100 дальности каста или +25 урона

Уровень 15: +300 здоровья или +140 урона Light Strike Array

Уровень 20: +10% усиления заклинания или +25/2% Fiery Soul за стак

Уровень 25: +175 дальности атаки или -6s восстановления Dragon Slave



LION

Таланты:

Уровень 10: +75 дальность каста или +75 урона

Уровень 15: +200 урона с Finger of Death или +90 золота в минуту

Уровень 20: +500 здоровья или +2 таргета для Mana Drain

Уровень 25: +1000 дальности Earth Spike или +325 AoE Hex



LONE DRUID

Восстановление Battle Cry уменьшено с 60 до 45

Продолжительность Battle Cry уменьшена с 6 до 5

Таланты:

Уровень 10: +175 дальность атаки или +250 здоровья

Уровень 15: -8s восстановления Savage Roar или +10 брони у Spirit Bear

Уровень 20: +40 скорости атаки Rabid или -25s восстановления Battle Cry

Уровень 25: 0 восстановления Entangle Cooldown или Battle Cry дает невосприимчивость к магии



LUNA

Таланты:

Уровень 10: +20 скорости атаки или +150 дальности заклинаний

Уровень 15: -2s восстановления Lucent Beam или +24 урона от Luna Blessing

Уровень 20: +10 ко всем атрибутам или +100 урона от Lucent Beam

Уровень 25: +25% Lifesteal или +0.25s министана от Eclipse Lucent



LYCAN

Исправлено, что Break не отключал Feral Impulse

Таланты:

Уровень 10: +5 брони или +20 урона

Уровень 15: +8 восстановления здоровья от Feral или +12% скорости восстановления способностей

Уровень 20: +8s продолжительности Shapeshift или +16%урона от Feral Impulse

Уровень 25: +3 призываемых волка или +600 лечения героя от Howl



MAGNUS

Скорость Shockwave с Scepter увеличена с 1575 до 1700

Таланты:

Уровень 10: +25 скорости атаки или +200 здоровья

Уровень 15: +15 силы или +75 урона Shockwave

Уровень 20: +12 брони или +500 дальности Skewer

Уровень 25: +20% урона\клива Empower или +0.75s продолжительности Reverse Polarity



MEDUSA

Замедление Stone Gaze снимается с целей после того, как они отвернулись от Medusa;

Stone Gaze повторно накладывается, если герой вновь взглянул на Medusa после того, как дебафф спал;

Split Shot стал пассивным умением;

Количество стрел Split Shot изменено с 1/2/3/4 на 3;

Урон Split Shot пересчитан с -20% на -65/50/35/20%;

Split Shot теперь наносит полный урон по основной цели;

Split Shot добавляет 100 единиц к текущему радиусу атаки, а не использует фиксированное значение 700;

Split Shot не срабатывает при атаке союзных юнитов.

Таланты:

Уровень 10: +25 к урону или +10% к вероятности уклониться;

Уровень 15: +30 к скорости атаки или +10%;

Уровень 20: +800 к мане или +2 секунды к длительности Stone Gaze (не к продолжительности стана);

Уровень 25: +7 целей Split Shot или Split Shot использует модификаторы атаки.



MEEPO

Таланты:

Уровень 10: +10% к Lifesteal или +30 к скорости передвижения;

Уровень 15: +10 к силе или +40 к урону Poof;

Уровень 20: +40 к урону или +15% к шансу увернуться;

Уровень 25: +700 к здоровью или -4 секунды от задержки повторного применения Poof.



MIRANA

Leap теперь имеет 3 заряда. С помощью каждого героиня прыгает на 550 единиц, на две секунды увеличивает скорости передвижения на 8/16/24/32% и скорость атаки на 25/50/75/100. Перезаряжается 60/50/40/30 секунд, стоит 40 маны

Таланты:

Уровень 10: +200 к здоровью или +20 к урону;

Уровень 15: -5 секунд от задержки повторного применения Sacred Arrow или +100 к бонусной скорости атаки Leap;

Уровень 20: +12% к Spell Amplification или +25 Mana Break;

Уровень 25: +2 стрелы к Sacred Arrow или -70 секунд от задержки повторного применения Moonlight Shadow.



Monkey King

Базовый урон уменьшен на 3;

Бонусный урон Jingu Mastery пересчитан с 75/100/125/150 на 60/90/120/150;

Monkey King больше не уничтожает деревья, на которых стоит во время усиленного Aghanim’s Scepter Stampede.

Таланты:

Уровень 10: +150 к радиусу обзора Tree Dance или +20 к скорости атаки;

Уровень 15: +300 к дальности активации Tree Dance или +75 к урону Jingu Mastery;

Уровень 20: +50% к урону Boundless Strike или +300 к урону Primal Spring;

Уровень 25: +100 к броне от Wukong’s Command или дополнительный круг Wukong Command.



MORPHLING

Базовый интеллект уменьшен с 17 до 13

Способность Morph переименована в Attribute Shift

Скорость Attribute Shift пересчитана с 2/4/8/16 на 1/4/10/25

Attribute Shift теперь не требует маны.

Adaptive Strike — это две способности, одна наносит урон в зависимости от ловкости, другая оглушает или отбрасывает назад в зависимости от силы. Когда использована одна, другая восстанавливается 3 секунды.

Adaptive Strike (сила) — оглушение пересчитано с 1.25/2.25/3.25/4.25 на 1.5/2/2.5/3.0

Adaptive Strike (сила) максимальное отталкивание увеличено с 300 до 500

Удален Scepter Morphling

Replicate заменен новым ультимейтом: Morph. Изменяет героя в зависимости от цели-врага. Копирует модель цели, ее базовые способности, скорость передвижения, дальность атаки или атрибуты. Применяет слабый диспел или преобразование. Если ты умираешь во время действия ультимейта, Morphling умирает. Из формы можно выйти в любое время. Длится 30 секунд. Восстановление 160/100/40. Дальность применения: 600. Стоимость: 75/100/125.

Таланты:

Уровень 10: +10 ловкости или +20 скорости перемещения

Уровень 15: Waveform может атаковать таргет или +30 скорости атаки

Уровень 20: -25s восстановления Morph или Morph действует на союзников

Уровень 25: +800 дальности Waveform или +2 мультишота Adaptive Strike



NAGA SIREN

Стоимость Ensnare пересчитана с 100 на 70/80/90/100

Таланты:

Уровень 10: +175 здоровья или +25 скорости перемещения

Уровень 15: +15 ловкости или +14 силы

Уровень 20: +1 иллюзия от Mirror Image или -5s восстановления Ensnare

Уровень 25: -6 брони от Rip Tide или +30% уклонения



NATURE'S PROPHET

Таланты:

Уровень 10: +30 урона или +30 скорости перемещения

Уровень 15: +4 пенька или +8 брони

Уровень 20: +40 скорости атаки или -4s восстановления Sprout Cooldown

Уровень 25: убирает восстановление телепорта или удвоенный урон и здоровье пеньков



NECROPHOS

Замедление от Ghost Shroud уменьшено с 12/20/28/36 до 6/12/18/24

Принимаемый бонусный магический урон в Ghost Shroud увеличен с 25% до 30%

Дальность действия Heartstopper Aura уменьшена с 900 до 700

Heartstopper Aura пересчитана с 0.6/1.0/1.4/1.8 на 0.5/1.0/1.5/2.0

Восстановление Reaper's Scythe увеличено с 100 до 120

Стоимость Reaper's Scythe изменена с 175/340/500 до 200/350/500

Таланты:

Уровень 10: +10 силы или +40 урона

Уровень 15: +30 скорости перемещения или +300 здоровья

Уровень 20: +20% защиты от магии или +80 скорости атаки

Уровень 25: -1.5s восстановления Death Pulse или +0.6 к Heartstopper Aura



NIGHT STALKER

Таланты:

Обзор днем уменьшен с 1200 до 800

Уровень 10: +200 маны или +200 здоровья

Уровень 15: +15 силы или +150 дальности применения заклинаний

Уровень 20: +50 скорости перемещения или +50 урона

Уровень 25: -8s восстановления Crippling Fear или +140 скорости атаки в Hunter In The Night



NYX ASSASSIN

Механика возвращения урона от Spiked Carapace теперь работает как Blademail (возвращает только один раз одному врагу, не оглушает юнитов, иммунных к магии).

Таланты:

Уровень 10: +60 золота в минуту или +6% усиления заклинаний

Уровень 15: +325 здоровья или +35 скорости перемещения

Уровень 20: +75% урона Spiked Carapace или +175 урона Impale

Уровень 25: +100 ловкости или беспрепятственное перемещение в Vendetta



OGRE MAGI

Таланты:

Уровень 10: +100 дальности применения заклинаний или +60 золота в минуту

Уровень 15: +300 здоровья или +90 урона

Уровень 20: +40 скорости атаки от Bloodlust или +30 силы

Уровень 25: +90 скорости перемещения или +275 урона Fireblast



OMNIKNIGHT

Время каста Guardian Angel уменьшено с 0.5 до 0.4

Таланты:

Уровень 10: +90 золота в минуту или +75 AoE у Purification

Уровень 15: +35% прироста опыта или +90 урона

Уровень 20: +6 восстановления маны или -12% Degen Aura

Уровень 25: +3s продолжительности Repel или +200 лечения/урона от Purification



ORACLE

Таланты:

Визуальный эффект False Promise теперь показывает, умрет ли герой.

Уровень 10: +1s максимальной продолжительности Fortune's End или +25% прироста опыта

Уровень 15: +150 дальности применения заклинаний или +90 золота в минуту

Уровень 20: +75 скорости передвижения или Невидимость от False Promise (0.6s Fade Time)

Уровень 25: -5 секунд восстановления Fate's Edict или +2 секунды продолжительности False Promise



OUTWORLD DEVOURER

Таланты:

Уровень 10: +200 здоровья или +20 скорости атаки

Уровень 15: +15% шанс срабатывания Essence Aura или +40 скорости перемещения

Уровень 20: +20 силы или +2 к множителю Sanity's Eclipse

Уровень 25: +60s к действию украденного интеллекта от Arcane Orb или +15% восстановление здоровья от заклинаний



PHANTOM ASSASSIN

Таланты:

Уровень 10: +150 здоровья или +15 урона

Уровень 15: +20% клива или -4 снижения брони

Уровень 20: 20% Lifesteal или Двойной удар Stifling Dagger

Уровень 25: +5% Coup de Grace или +25% уклонения Blur



PHANTOM LANCER

Phantom Rush теперь может быть отключен (по умолчанию включен).

Doppelganger теперь добавляет 2 секунды продолжительности иллюзий.

Таланты:

Уровень 10: +10% уклонения или +20 скорости атаки

Уровень 15: +250 здоровья или +125 урона от Spirit Lance

Уровень 20: +4 максимальное количество иллюзий от Juxtapose или +500 дальности Phantom Rush

Уровень 25: -5s восстановления Doppelganger или 30% критического урона (2x)



PHOENIX

Таланты:

Уровень 10: +8% усиление заклинаний или +90 золота в минуту

Уровень 15: +60 урона в секунду от Fire Spirits или +40% прироста опыта

Уровень 20: +1400 дальности Icarus Dive или +1s продолжительности оглушения от Supernova

Уровень 25: +3 удара для разрушения Supernova или +2% максимальное лечение или урон от Sun Ray



PUCK

Dreamcoil больше не наносит 100/150/200 урона во время каста.

Урон от разрыва Dreamcoil link увеличен с 100/150/200 до 300/400/500 (с Scepter — с 200/250/300 до 400/550/700)

Таланты:

Уровень 10: +5 брони или +10 интеллекта

Уровень 15: +50 урона или +8% усиления заклинаний

Уровень 20: -5s восстановления Waning Rift или +40%дистанции и скорости Illusory Orb

Уровень 25: +420 золота в минуту или Dream Coil атакует всех в пределах диапазона раз в 0,6 секунды



PUDGE

Meat Hook может притянуть к тебе руну. В случае успеха возвращает затраты маны.

Dismember притягивает цель к Pudge.

Таланты:

Уровень 10: +5 брони или +35 урона от Rot

Уровень 15: +13% восстановления здоровья от заклинаний или +75 урона

Уровень 20: +15% скорости восстановления заклинаний или +180 золота в минуту

Уровень 25: +2.0 стака силы от Flesh Heap или +3s продолжительности Dismember



PUGNA

Дальность Life Drain сокращена на 100

Decrepify теперь действует на Tombstone.

Таланты:

Уровень 10: +225 здоровья или +25 скорости передвижения

Уровень 15: -1s восстановления Netherblast или +1 здоровья Nether Ward

Уровень 20: +2s продолжительности Decrepify или +25% лечения от Life Drain

Уровень 25: +1.75 урона за ману от Netherward или +200 урона от Netherblast



QUEEN OF PAIN

Таланты:

Уровень 10: +10 силы или +25 урона

Уровень 15: +40 скорости атаки или +12% уменьшения восстановления способностей

Уровень 20: +650 AoE у Shadow Strike или +30% лечения с заклинаний

Уровень 25: 20s блокирование способностей или Scream of Pain на 1.5s накладывает эффект Fear



RAZOR

Базовая скорость перемещения уменьшена на 5

Переработан Unstable Current

Пассивная способность: 4/8/12/16% бонусной скорости перемещения

Каждые 5 секунд случайный враг в 350 AoE будет получать 100/130/160/190 урона получит эффект Purge (40% замедления на 0.5/1/1.5/2 секунд, убирает все позитивные эффекты).

Таланты:

Уровень 10: +15 ловкости или +200 здоровья

Уровень 15: +4% скорости перемещения от Unstable Current или +7 украденного урона от Static Link

Уровень 20: +10 брони или -0.1 интервал ударов в Eye of the Storm

Уровень 25: +100 скорости атаки или -3s интервал действия у Unstable Current



RIKI

Базовая скорость передвижения уменьшена на 5

Вражеские юниты в Smoke Screen не имеют обзора.

Урон Backstab теперь используется как Critical Strike, Cleave и другие.

Урон Backstab уменьшен с 0.5/0.75/1.0/1.25 до 0.4/0.6/0.8/1.0

Таланты:

Уровень 10: +5 восстановления здоровья или +8 ловкости

Уровень 15: -4s восстановления Smokescreen или 20% 1.5x критического урона

Уровень 20: +900 дальности каста Blink Strike или +0.2 к множителю Backstab

Уровень 25: +400 AoE у Tricks of the Trade или использование Cloak и Dagger не снимают невидимость



RUBICK

Null Field теперь может переключаться между защитной и атакующей формами. Переключение имеет 30 секунд перезарядки. Атакующая форма уменьшает вражеское сопротивление магии.

AoE у Null Field увеличена с 900 до 1200

Таланты:

Уровень 10: +200 здоровья или +60 урона

Уровень 15: +100 дальности каста или -35 атаки героев от Fade Bolt

Уровень 20: +5% Null Field или +300 дистанции приземления Telekinesis

Уровень 25: +75% усиление ворованных заклинаний или -15s восстановления Telekinesis

SAND KING



Таланты:



Уровень 10: +30 к скорости передвижения или +200 к здоровью;

Уровень 15: +50 к урону Sand Storm или -50 к замедлению от Epicenter;

Уровень 20: +10 к броне или +4 импульса к Epicenter;

Уровень 25: +35 к регенерации здоровья или 50% к замедлению и ограничению обзора Sand Storm.



SHADOW DEMON



Demonic Purge срабатывает на врагов в воздухе.

Soul Catcher теперь срабатывает на одну цель, которая попала в область действия заклинания.

Радиус Shadow Poison увеличен с 190 до 200.

Когда противник умирает под воздействием Soul Catcher, появляется иллюзия под вашим контролем. Длится до тех пор, пока герой не воскреснет или сама иллюзия не умрет. Она наносит 30/45/60/75% урона и получает 200% повреждений.



Таланты:



Уровень 10: +25% к получаемому опыту или +10 силы;

Уровень 15: +25% к урону Shadow Poison или +40 к скорости передвижения;

Уровень 20: -6 секунд восстановления способности Soul Catcher или -1,5 секунды восстановления умения Shadow Poison;

Уровень 25: +500 урона к Demonic Purge или +5 секунд к длительности изгнания цели под Disruption.



SHADOW FIEND



Урон от Shadow Raze уменьшен со 100/175/250/325 до 90/160/230/300. У Shadow Raze теперь есть счетчик стаков за каждый раз, когда противнику наносится удар. Цель получает дополнительные 60 урона за стак. Длится 8 секунд. Обновляется, когда герой получает очередной стак.



Таланты:



Уровень 10: +10% к усилению заклинаний или +20 к скорости атаки;

Уровень 15: Аура Presence действует на строения или +40 к скорости передвижения;

Уровень 20: +150 к урону от Shadow Raze или +20% к уклонению;

Уровень 25: 40% восстановлению способностей или +3 урона за душу.



SHADOW SHAMAN



Таланты:



Уровень 10: +200 к здоровью или +20% к получаемому опыту;

Уровень 15: -4 секунды восстановления Hex Cooldown или +125 к дальности способностей;

Уровень 20: +3 секунды длительности Shackles или +1 +атака для устранения Serpent Wards;

Уровень 25: +400 к урону Ether Shock или +60 урона к атаке Serpent Wards.



SILENCER



Урон Glaives of Wisdom уменьшен с 35/50/65/80% до 15/30/45/60%.



Таланты:



Уровень 10: +5 к броне или +25 к скорости атаки;

Уровень 15: +90 к приросту золота в минуту или +2 к воровству интеллекта;

Уровень 20: +125 к дальности атаки или +30 к урону Curse;

Уровень 25: +20% к урону Glaives of Wisdom или +2 секунды к Global Silence.



SKYWRATH MAGE



Таланты:



Уровень 10: +25 к скорости передвижения или +8 к интеллекту;

Уровень 15: -6 секунд к восстановлению Ancient Seal или +1 Arcane Bolt;

Уровень 20: Concussive Shot по всей карте или +15% к понижению защиты от магии Ancient Seal;

Уровень 25: +600 урона к Mystic Flare или +300 золота в минуту.



SLARDAR



На 4 уровне Guardian Sprint Slardar движется на скорости 700 по реке.



Таланты:



Уровень 10: +20 к урону или +5 к регенерации здоровья;

Уровень 15: +300 здоровья или +100 урона от Bash;

Уровень 20: +50 к скорости атаки или +1000 к обзору ночью;

Уровень 25: +15% к шансу вызвать Bash или Corrosive Haze нельзя развеять.



SLARK



Исправлена ошибка с использованием Pounce.



Таланты:



Уровень 10: +8 к силе или +10 ловкости;

Уровень 15: +30 к скорости атаки или +20% вампиризму;

Уровень 20: +150 урона от Dark Pact Damage или +3 секунды Pounce Leash;

Уровень 25: +1 секунда длительности Shadow Dance или +120 секунд к длительности Essence Shift.



SNIPER



Таланты:



Уровень 10: +12% к перезарядке способностей или +20 урона;

Уровень 15: +40 к скорости атаки или +20 урона от Shrapnel;

Уровень 20: +35 к отталкиванию при срабатывании Headshot или -1,5 секунды восстановления Assassinate;

Уровень 25: +6 зарядов к Shrapnel или +125 к дальности атаки.



SPECTRE



Desolate теперь накладывает дебафф, который понижает дальность обзора юнита на 40/50/60/70% на 5 секунд.



Таланты:



Уровень 10: +5 к регенерации здоровья или 15 урона от Desolate;

Уровень 15: -8 секунд к восстановлению Spectral Dagger или +8 ко всем атрибутам;

Уровень 20: +500 здоровья или +20% к замедлению от Spectral Dagger;

Уровень 25: +20% к урону от Haunt Illusion или +8% к отражению урона.



SPIRIT BREAKER



Charge of Darkness не уходит на перезарядку, когда вы умираете.

Базовое восстановление здоровья у Spirit Breaker уменьшено на 1.

Урон от Greater Bash переработан: с 22/30/38/46 до 12/24/36/48%.



Таланты:



Уровень 10: +400 к обзору ночью или +5 к броне;

Уровень 15: +10 регенерации здоровья или +30 к урону;

Уровень 20: +400 к скорости Charge или +30% урону Greater Bash;

Уровень 25: +800 здоровья или +25% шанса на Greater Bash.



STORM SPIRIT



Таланты:



Уровень 10: +20 к урону или +2 регенерации маны;

Уровень 15: +80 урона к Static Remnant или +300 здоровья;

Уровень 20: +0,5 секунд длительности Electric Vortex или +40 к скорости атаки;

Уровень 25: Overload наносит урон через иммунитет к магии или автоматическая постановка Remnant за каждые 500 ед. расстояния на Ball Lightning.



SVEN



Таланты:



Уровень 10: +2 к регенерации маны или +8 силы;

Уровень 15: +30 к скорости передвижения или +30 урона;

Уровень 20: +25% вампиризма или Storm Hammer «очищает» противников;

Уровень 25: +40 силы от God's Strength или -8 секунд восстановления Storm Hammer.



TECHIES



Награда за Proximity Mines уменьшена с 50 до 25. При этом урон от Proximity Mines увеличился со 150/350/550/750 до 200/400/600/800.

Таланты:



Уровень 10: +30% к получаемому опыту или -4 секунды на восстановление Proximity Mines;

Уровень 15: +300 урона от Blast Off Damage или +4 регенерации маны;

Уровень 20: +75 к скорости передвижения или +150 золота в минуту;

Уровень 25: +251 урон или +25 к скорости передвижения мин.



TEMPLAR ASSASSIN



Psionic Traps наносят 100/125/150 урона, когда полностью заряжены.



Таланты:



Уровень 10: +200 здоровья или +25 к скорости атаки;

Уровень 15: +7 брони или +200 урона от Psionic Trap;

Уровень 20: Refraction скидывает негативные эффекты или -4 понижения брони от Meld;

Уровень 25: +4 к Refraction или Psi Blades «парализуют» (замедляет пораженные цели на 100% на 1 секунду).



TERRORBLADE



Таланты:



Уровень 10: +20 к скорости передвижения или +10% к уклонению;

Уровень 15: +300 здоровья или +25 к скорости атаки;

Уровень 20: +10 ко всем параметрам или -8 секунд восстановления Reflection;

Уровень 25: -35 секунд восстановления Sunder или +300 к дальности атаки Metamorphosis.



TIDEHUNTER



Дальность действия Ravage увеличена с 1025 до 1250. Скорость распространения Ravage уменьшена с 775 до 725.



Таланты:



Уровень 10: +25 к скорости передвижения или +80 к урону Gush;

Уровень 15: +40% к получаемому опыту или +25% понижению урона Anchor Smash;

Уровень 20: +24 к Kraken Shell или -4 брони от Gush;

Уровень 25: +25% к восстановлению способностей или +250 урона.



TIMBERSAW



Таланты:



Уровень 10: +6% к силе заклинаний или +25% к получаемому опыту;

Уровень 15: +100 урона или +5 стаков к Reactive Armor;

Уровень 20: +15 силы или +10% восстановлению способностей;

Уровень 25: +8% к понижению атрибутов под Whirling Death или +1400 дальности к Timber Chain.



TINKER



Rearm теперь воздействует на предметы в рюкзаке.

Скорость полета Heat Seeking Missiles уменьшена с 900 до 700.

Стоимость маны Heat Seeking Missiles понижена с 120/140/160/180 до 80/100/120/140.



Таланты:



Уровень 10: +6% к силе заклинаний или +75 дальности способностей;

Уровень 15: +40 к скорости передвижения или +10% магического вампиризма;

Уровень 20: +100 к урону или +8 урона от March of the Machines;

Уровень 25: +100 к урону Laser Damage или +0,3 секунды мини-оглушения от Heat-Seeking Missile.

TINY (герой переработан)

Базовая регенерация здоровья увеличена на 1;

Время перед атакой уменьшено с 0,49 до 0,4;

Урон Avalanche изменен изменен со 100/180/260/300 до 120/180/240/300;

Ловкость изменена с 9 + 0,9 на 0 + 0;

Базовая броня увеличена с -1 до 0;

Убран Scepter;

Убрана Craggy Exterior.

Добавлена новая способность: Tree Grab. Выбирается дерево, которое используется для 2/3/4/5 ударов. Увеличивает дальность атаки до 350. Каждый удар наносит на 25% больше базового урона на юнитов и на 75% больше на здания. По линии атаки врагам наносится 70% урона (Splash). Действует на здания. Время перезарядки начинается после использования всех атак. Время перезарядки: 40/32/24/16. Манакост: 20/30/40/50

Переработана способность Grow: дает 20/30/40% к Защите от Дебаффов (Status Resistance), увеличивает базовый урон на 40/80/120, скорость передвижения на 40/50/60, уменьшает скорость атаки на 30.

Tree Grab дает вторую способность после использования дерева, которая позволяет бросить дерево (обнуляя количество ударов с деревом) в цель на которую срабатывает атака Tiny и 70% Сплеша в 250 области. дальность применения: 1000

Таланты:



Талант 10 уровня: +15% сопротивления магии или +25 урона;

Талант 15 уровня: +75 урона Avalanche или +350 здоровья;

Талант 20 уровня: -10 ко времени перезарядки Tree Grab или Toss больше не требует цели;

Талант 25 уровня: -12 ко времени перезарядки Avalanche или 3 заряда Toss.

TREANT PROTECTOR

Таланты:



Талант 10 уровня: +35% к получаемому опыту или +10% к сокращению перезарядок;

Талант 15 уровня: +90 к урону или 3-секундный таймер возрождения деревьев (т.е. деревья всегда возрождаются через 3 секунды);

Талант 20 уровня: +2 секунды к оцепенению от Nature’s Guise или +40 к урону/лечению от Leech Seed;

Талант 25 уровня: +6 блокирований от Living Armor или +350 к радиусу действия Overgrowth и Eyes in the Forest.

TROLL WARLORD

Иконки Whirling Axes всегда отображаются в интерфейсе, однако отключены, когда способность недоступна в форме ближнего/дальнего боя;

Время перезарядки Whirling Axes (дальний бой) снижено с 19/16/13/10 до 9;

Время замедления от Whirling Axes (дальний бой) снижено с 3/3,75/4,5/5,25 до 2,5/3/3,5/4;

Замедление от Whirling Axes (дальний бой) увеличено с 30% до 40%;

Время перезарядки Whirling Axes (ближний бой) снижено с 12 до 9;

Время ослепления от Whirling Axes (ближний бой) изменено с 4/5/6/7 на 5.

Таланты:



Талант 10 уровня: +10 к ловкости или +200 к здоровью;

Талант 15 уровня: +3 к максимальным стакам Fervor или +50 к урону от Whirling Axes;

Талант 20 уровня: +20% к уклонению или +50 к урону;

Талант 25 уровня: -6 секунд перезарядки Whirling Axes или Battle Trance развеивает магию (действует и на союзников).

TUSK

Таланты:



Талант 10 уровня: +40% к получаемому опыту или +90 золота/мин;

Талант 15 уровня: +350 к здоровью или +150 к урону от Snowball;

Талант 20 уровня: +300 к скорости Snowball или +100% к критическому урону Walrus Punch;

Талант 25 уровня: +12% к вероятности Walrus Punch или -6 секунд перезарядки Ice Shards.

UNDERLORD

Таланты:



Талант 10 уровня: +18 к урону Firestorm или +30 к скорости передвижения;

Талант 15 уровня: +100 к дальности заклинаний или +15 бонуса к урону от Atrophy Aura;

Талант 20 уровня: +70 к скорости атаки или +30 к восстановлению здоровья;

Талант 25 уровня: +0,8 секунд к оцепенению от Pit of Malice или +25% к урону по строениям от Firestorm.

UNDYING

Продолжительность Tombstone изменена с 15/20/25/30 на 30;

Радиус действия Tombstone изменен с 600/800/1000/1200 на 1200;

Частота появления зомби из Tombstone изменена с 3 на 4,5/4/3,5/3;

Перезарядка Tombstone изменена с 70 на 85/80/75/70;

Уменьшен размер хитбокса у зомби из Tombstone;

Стоимость Decay изменена с 70/90/110/130 маны на 70/85/100/115;

Урон от Decay изменен с 20/60/100/140 на 20/50/80/110.

Таланты:



Талант 10 уровня: +100 к дальности заклинаний или +8 к восстановлению здоровья;

Талант 15 уровня: Tombstone после смерти или +20 к продолжительности Decay;

Талант 20 уровня: +30 к урону зомби из Tombstone или +3 атаки Tombstone;

Талант 25 уровня: герой получает способность Reincarnation с перезарядкой в 200 секунд или -2 секунды перезарядки Decay.

URSA

Таланты



Талант 10 уровня: +1,75 к восстановлению маны или +8 к силе;

Талант 15 уровня: +16 к ловкости или -1 секунда перезарядки Earthshock;

Талант 20 уровня: +1 к продолжительности Enrage или +25 секунд Fury Swipes;

Талант 25 уровня: +14 к урону от Fury Swipes или +600 к радиусу действия Earthshock.

VENGEFUL SPIRIT

Обзор по области от Wave of Terror снижен с 500 до 300 (равен радиусу поражения);

Перезарядка Wave of Terror снижена с 22/20/18/16 до 10;

Продолжительность дебафа от Wave of Terror снижена с 15 до 8;

Урон иллюзии, созданной Aghanim’s Scepter, увеличен с 50% до 100%;

Радиус действия Vengeance Aura увеличен с 900 до 1200;

Vengeance Aura больше не действует на врагов после смерти героя;

Когда союзный герой умирает, находясь под действием вашей ауры, появится иллюзия этого героя и будет атаковать убившего его врага в течение 7 секунд;

Иллюзии наносят 100% урона. Иллюзия — призрак, на который невозможно нацелиться, но она не скрыта от врага.

Таланты:



Талант 10 уровня: +15% к сопротивлению магии или -1 к броне от Wave of Terror;

Талант 15 уровня: +15 к ловкости или -6 секунд перезарядки Wave of Terror;

Талант 20 уровня: -4 секунды перезарядки Magic Missile или +15% урона от Vengeance Aura;

Талант 25 уровня: +400 к урону от Magic Missile или Magic Missile пробивает неуязвимость к заклинаниям.

Venomancer

Базовая скорость передвижения снижена на 5;

Базовый урон снижен на 3;

Venomous Gale теперь развеивается.

Таланты:



Талант 10 уровня: -8 секунд перезарядки Venomous Gale или +90 золота/мин;

Талант 15 уровня: +150 к дальности заклинаний или +6% замедления от Poison Sting;

Талант 20 уровня: +6 секунд к длительности Poison Nova или при попадании Venomous Gale на героя призываются два Ward;

Талант 25 уровня: +600 к урону по области от Poison Nova или 3x здоровье/урон Plague Ward.

Viper (герой переработан)

— Базовая скорость передвижения снижена на 5 единиц

— Базовый уровен брони снижен на 1 единицу

— Corrosive Skin больше не накладывает эффект замедления передвижения

— Урон Corrosive Skin изменен 10/15/20/25 до 8/16/24/32

— Замедление скорости атаки от Corrosive Skin изменено с 10/15/20/25 до 8/16/24/32

Изменена механика Poison Attack. Замедляет цель и наносит урон в зависимости от того, как много здоровья потеряла цель.

— Замедление скорости передвижения/атаки Slow: 25/30/35/40%

— Урон: 0,25/0,5/0,75/1,0x * Missing Health percentage (so at max level 50% missing health would be 50 DPS, 90% missing health would be 90 DPS)

— Продолжительность: 3

— Перезарядка: 6/4/2/0

— Стоимость маны: 40/35/30/25

Переработана механика Nethertoxin. Выпускает яд на выбранную область. Наносит периодический урон, снижает магическое сопротивление и применяет способность Break (отключает пассивные способности) на всех находящихся в зоне.

— Площадь действия: 300

— Урон: 20/30/40/50

— Магическое сопротивление: -10/15/20/25% + накладывает Break

— Продолжительность: 8

— Перезарядка: 5

— Стоимость маны: 75

— Дальность использования: 900 (2000 projectile speed)

Примечание: действует только на выбранную область. При выходе их области эффект спадает.

Таланты:

Уровень 10: +20 к скорости атаки +8% вампиризма от способностей;

Уровень 15: +100 к радиусу атаки +6 брони от Corrosive Skin;

Уровень 20: Poison Attack работает на здания или +100 урона в секунду от Viper Strike;

Уровень 25: +120 к урону или Nethertoxin накладывает безмолвие.



VISAGE

Атака Familiar обладает постоянным значением в 20/40/55 вместо зарядов урона.

Использование Grave Chill дает бафф на Familiar в радиусе 900.

Таланты:

Уровень 10: +125 радиуса заклинаний или +30 урона

Уровень 15: +40% опыта или двойное использование Soul Assumption

Уровень 20: +15 урона в Soul Assumption за каждый заряд или +80 к скорости Familiar

Уровень 25: -2 секунды перезарядки Gravekeeper’s Cloak или +1 Familiar



WARLOCK

Таланты:

Уровень 10: +5% урона от Fatal Bounds или +125 радиуса заклинаний

Уровень 15: -7 секунд перезарядки Shadow Word или +40% опыта

Уровень 20: вызывает голема после смерти или Shadow Word накладывается в радиусе 250

Уровень 25: +20 брони у големов или иммунитет к заклинаниям у големов



WEAVER

Таланты:

Уровень 10: +20 урона от наложения эффекта Mana Break на атаку или +25% дополнительного опыта

Уровень 15: +12 силы или +75 урона от Shikuchi

Уровень 20: дополнительно -0,5 брони от Swarm или +2 удара для уничтожения Swarm

Уровень 25: +200 скорости передвижения в Shikuchi или +1 атака от Geminate Attack



WINDRANGER

— Focus Fire позволяет атаковать цель во время движения.

— бонус скорости атаки Focus Fire снижен с 500 до 350

— время перезарядки Focus Fire увеличено с 60 до 70

— При применении Shackleshot показывается индикатор пропущенной области, если не удалось привязать цель.

Таланты:

Уровень 10: +30% замедления от Windrun Slow или +1,75 регенерации маны

Уровень 15: +90 урона от Powershot или +75 радиуса атаки

Уровень 20: снижение времени перезарядки на 25% или Windrun дает эффект невидимости

Уровень 25: +20% шанс на мини-оглушение или +1 цель для Shakleshot



WINTER WYVERN

Таланты:

Уровень 10: 90 золота/мин. или +50 урона

Уровень 15: +350 здоровья или +600 радиуса обзора ночью

Уровень 20: +15% замедления от Arctic Burn или -5 секунд перезарядки Cold Embrace

Уровень 25: +1,5 секунды длительности Winter’s Curse или Splinter Blast оглушает на 2 секунды



WITCH DOCTOR

— при создании Death Ward он атакует ближайшего героя



Таланты:

Уровень 10: +5 единиц брони или +75 урона

Уровень 15: +2 отскока Cask или +120 золота/мин.

Уровень 20: +1 эффект от Maledict или +125 радиуса атаки Death Ward

Уровень 25: +1,5% восстановления от максимального здоровья от Vodoo Restoration или +75 урона у Death Ward



WRAITH KING (герой переработан)

— прирост силы уменьшен с 3,2 до 2,8 единиц



переработан навык Mortal Strike:

— шанс выпадения Mortal Strike уменьшен с 15% до 9/11/13/15%

— урон от Mortal Strike увеличен с 150/200/250/300 до 300%

— Переработана механика действия Mortal Strike на крипов. С шансом 9/11/13/15% герой может убивает крипа (не героя и не древнего крипа) и получает один заряд.

— может нанести удар Mortal Strike и вызвать скелетов в зависимости от количества зарядов(максимум 4/5/6/7 зарядов). Скелеты не подконтрольны и автоматически выбирают цель для атаки.

— Для активации потребуется 75 маны. Перезарядка 50 секунд. Урон скелетов 35-40, скорость атаки 1,2, скорость передвижения 350, объем здоровья 350. Дает дополнительно 15 золота/15 опыта.

— Скелеты призываются со скоростью 0,25 сек. (первый призывается моментально).

— Заметка: если у вас имеется Vampiric Aura, то восстановления здоровья происходит при нанесении достаточного урона для убийства крипа

Использование Hellfire Blast обозначит скелетам цель для атаки.



Таланты:

Уровень 10: +40 урона в секунду от Wraithfire Blast или +20 скорости атаки

Уровень 15: +5 к максимальному количеству скелетов или +15 силы

Уровень 20: не требуется мана для Reincarnation или +30 урона у скелетов

Уровень 25: +25% Vampiric Aura Lifesteam или при использовании Reincarnation на окружающих используется Wraithfire Blast



ZEUS

Таланты:

Уровень 10: +6 единиц брони или +25% дополнительного опыта

Уровень 15: +40 единиц скорости или +1% урона от Static Field

Уровень 20: уменьшение перезарядки навыков на 15% или 0,5 сек. оглушения от Lightning Bolt

Уровень 25: +200 дальности использования заклинаний или +170 урона от Arc Lightning

