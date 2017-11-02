До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Valve исправила ошибки в основном клиенте Dota 2

Киберспорт

В ночь с 1 на 2 ноября Valve выпустила обновление основного клиента Dota 2. В нём компания исправила существующие ошибки и добавила модель дерева для навыка Grab Tree у Rubick.

Способности:
— Двойное нажатие теперь работает на способности, используемые на площадь или точку (например, Surge у Dark Seer с AOE).

Герои:
— Исправление таланта Shadow Shaman. Ранее он давал -3 секунды перезарядки Hex вместо -4;
— Исправлена ошибка навыка Grab Tree у Tiny;
— Исправлено время использование Grab Tree у Tiny. Теперь скорость каста 0,2 секунды;
— Обновлены файлы модели для Pangolier;
— Добавлена модель дерева для навыка Grab Tree у Rubick, если он украдет его у Tiny;
— Исправлен порядок прокачки навыков и список покупаемых предметов у ботов.

1 ноября Valve выпустила в основном клиенте патч 7.07. Разработчики добавили двух новых героев, переработали таланты героев, изменили механики и добавили ранговые сезоны в игре.

Valve представила основные изменения карты и механик в патче 7.07

В Dota 2 появятся ранговые сезоны с выходом обновления 7.07

Патч 7.07 добавит в Dota 2 героев Pangolier и Dark Willow

В патче 7.07 в Dota 2 появятся пять новых предметов

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент