Valve исправила ошибки в основном клиенте Dota 2

В ночь с 1 на 2 ноября Valve выпустила обновление основного клиента Dota 2. В нём компания исправила существующие ошибки и добавила модель дерева для навыка Grab Tree у Rubick.



Способности:

— Двойное нажатие теперь работает на способности, используемые на площадь или точку (например, Surge у Dark Seer с AOE).



Герои:

— Исправление таланта Shadow Shaman. Ранее он давал -3 секунды перезарядки Hex вместо -4;

— Исправлена ошибка навыка Grab Tree у Tiny;

— Исправлено время использование Grab Tree у Tiny. Теперь скорость каста 0,2 секунды;

— Обновлены файлы модели для Pangolier;

— Добавлена модель дерева для навыка Grab Tree у Rubick, если он украдет его у Tiny;

— Исправлен порядок прокачки навыков и список покупаемых предметов у ботов.



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