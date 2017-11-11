Марк Авербух: после The International 2018 должно что-то поменяться

Директор по развитию Epic Esports Events Марк Авербух опубликовал в Telegram заявление, в котором он оценил новую турнирную систему Valve и описал риски текущего игрового сезона в Dota 2.



«В сентябре, после интернейшенала, что-то должно поменяться, я вижу два варианта:



1. На мэйджор-турниры смогут подавать заявки только те, кто успешно провёл их в текущем сезоне, а также те, кто успешно провёл несколько миноров. Те, кто отменил турниры, столкнулся с серьёзными проблемами во время проведения и после, смогут в следующем сезоне подаваться только на миноры. В этом случае количество мэйджоров должно сократиться до 4-6 в год, что автоматически приведёт к росту их статуса и улучшит планирование турнирного календаря. Для меня как организатора EPICENTER это самый предпочтительный вариант.



2. Вернётся старая система, когда в год проходило три мэйджор турнира, полностью оплаченные издателем игры, но к ней добавятся миноры, на которые по-прежнему смогут подавать заявки любые организаторы. В идеале останутся очки, а также из первого пункта перекочует правило, что мэйджор может проводить только добросовестный по итогам текущего сезона организатор, а для всех остальных пока миноры. Тоже вполне неплохой вариант, потому что я не сомневаюсь, что EPICENTER войдёт в число добросовестных организаторов.



Возможен, разумеется, и третий вариант, когда вообще никаких изменений не произойдёт, и мы по-прежнему будет жить в хаосе, когда непонятно, как проводить квалификации, когда успевать делать визы, и главное, когда турниры будут одобряться издателем игры, а затем заявитель будет отказываться от них из-за финансовых или любых других проблем», — написал Авербух.



Ранее глава BTS Дэвид Горман опубликовал сообщение в Twitlonger, где объявил об отмене весеннего мэйджора, который компания должна была провести совместно с NGE. По словам Гормана, проведение данного чемпионата не имеет смысла для организаторов.