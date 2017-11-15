Алекстраза пополнила список доступных героев в HotS

Компания Blizzard выпустила обновление для Heroes of the Storm. В новом патче разработчики добавили нового героя — Алекстразу, изменили интерфейс и переработали список карт.



Новый герой — Алекстраза:



Умение:

Королева драконов

После паузы в 1,25 сек. Алекстраза превращается в дракона: ее максимальный запас здоровья увеличивается на 500 ед., ее базовые способности усиливаются, а автоатаки действуют в секторе перед ней, наносят 143 ед. урона и восполняют союзным героям 43 ед. здоровья. Длительность эффектов замедления, обездвиживания, слепоты и оглушения, действующих на Алекстразу, сокращается на 50%. Время действия — 15 сек.



Базовые способности:

— Дар жизни (клавиша Q)

Алекстраза жертвует 15% от текущего запаса здоровья и восполняет союзнику 150% от этого объема.

Королева драконов: «Дыхание жизни» восстанавливается значительно быстрее и не требует затрат здоровья.

— Изобилие (клавиша W)

Сажает семя, которое распускается через 3 сек. и восполняет союзным героям в области действия 20% от их максимального запаса здоровья.

Королева драконов: «Сохранение» имеет значительно большую действия и увеличенный объем исцеления.

— Огненный удар (клавиша E)

Выпускает огненный шар, который поджигает пораженных противников и наносит 75 ед. урона в течение 5,5 сек. Если «Огненный удар» поражает уже подожженных противников, он дополнительно наносит 125 ед. урона при попадании, замедляет цели на 40%, а также восполняет затраченную ману. Эффект замедления постепенно ослабевает в течение 2 сек.

Королева драконов: «Взмах крыльями» наносит урон противникам в секторе перед Алекстразой и отбрасывает их.



Героические способности:

— Хранительница Жизни (клавиша R)

Связывает жизненную силу Алекстразы и союзного героя. Через 2 сек. герой с меньшим уровнем здоровья восполняет здоровье до уровня второго героя.

— Очищающее пламя (клавиша R)

После паузы в 1,25 сек. Алекстраза взмывает в небо и запускает огненные шары в точку, где находится указатель мыши, раз в 1,2 сек. в течение 6 сек. Каждый шар восполняет союзным героям поблизости 300 ед. здоровья и наносит противникам 150 ед. урона. Спустя 2 сек. после окончания обстрела Алекстраза приземляется в точке, где находится указатель мыши.



Список карт для рейтинговых матчей: Проклятая лощина, Драконий край, Призрачные копи, Гробница Королевы Пауков, Башни Рока, Завод Вольской, Небесный храм, Сад ужасов, Бойня на Браксисе.



Изменения интерфейса:



Контрольные точки

— Теперь, когда на поле боя «Завод Вольской» команды сражаются за контрольную точку, в интерфейсе задачи поля боя отображается оповещение «Оспаривается!».



Цитадель

— Уведомления о нападении на союзную цитадель стали более заметными.



Сообщения о превосходстве в уровне талантов

— По достижении 10-го и 20-го уровня одной из команд все игроки увидят оповещение в чате. Так получение преимущества от героических способностей или талантов 20-го уровня будет более заметным.

— Когда 10-го или 20-го уровня достигнет вторая команда, в чате появится новое сообщение, предупреждающее игроков, что теперь героические способности или таланты 20-го уровня есть у обеих команд.



Полный список изменений можно изучить на официальном сайте игры.