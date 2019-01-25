PUBG Corp. разработала систему поддержки команд по PlayerUnknown’s Battlegrounds

Компания PUBG Corporation разработала ряд инициатив для поддержки команд-участниц североамериканской и европейской лиг по популярному шутеру PlayerUnknown’s Battlegrounds (NPL и PEL). Об этом сообщает турнирный оператор StarLadder. Они направлены на уменьшение операционных расходов и увеличение доходов киберспортивных организаций.



Разработчики «королевской битвы» будут выплачивать командам компенсации, связанные с расходами при поездках на соревнования. Это коснётся затрат на проезд участников и проживание участников соревнований. Размер субсидий не раскрывается.



Также студия займётся выпуском специальных предметов для NPL и PEL начиная со второй фазы соревнований. Четверть заработанных денег с косметических предметов будет перечисляться на счета команд. Аналогичная система будет действовать и при проведении международных соревнований, для которых будут создаваться эксклюзивные предметы. Также авторы шутера будут активно работать с партнёрами-организаторами: PUBG Corp. согласует с ними размер призовых фондов, увеличив их.



Уникальным турниром в вопросе распределения средств станет PUBG Global Championship. Компания выпустит специальный уникальный предмет в честь проведения чемпионата. Четверть суммы от его продаж отправится в призовой фонд соревнований. Кроме этого каждая из команд-участниц получит собственный фирменный предмет, с которого сможет получить 25% доходов. По итогам турнира, победитель сможет выпустить ещё один предмет со своей символикой и соответствующими доходами.



В ноябре прошлого года PUBG Corp. опубликовала расписание официальных соревнований в 2019 году. Турниры разделены на три фазы. После первых двух пройдут крупные международные ивенты, а в конце года состоится PUBG Global Championship с призовым фондом в $ 2 млн.

PUBG Corporation опубликовала расписание чемпионатов в 2019 году