Агентство Hello Blogger составило портрет русскоязычного стримера

Агентство Hello Blogger провело исследование и составило портрет русскоязычного стримера. Компания опросила 180 человек из 58 городов. Среди них оказались как опытные ведущие трансляций, так и новички.

Заработок среднестатистического стримера — 55,7 тыс. рублей. При этом наиболее распространенный источник дохода — донаты (63,5%). Средний размер пожертвования — 670 рублей. Доля рекламных интеграций составляет всего 11,8%. Еще 17,6% приходятся на платную подписку.

Возраст среднего стримера — от 18 до 24 лет (55% опрошенных). Доля ведущих до 18 лет составила 6,3%, от 25 до 34 лет — 38%. Большая часть из них проживает на территории России. 8% приходится на Украину, 4% на Республику Беларусь. При этом 42% прошенных получили высшее образование, еще 23% учатся.

Самой популярной площадкой среди стримеров считается Twitch.tv. На втором месте расположилась YouTube. Более подробно ознакомиться с исследованием можно тут. Изображение в полную величину можно посмотреть здесь.