Team Spirit и Fnatic начали выступление на IEM Katowice Major с двух поражений

Компания ESL провела два первых раунда в предварительной стадии IEM Katowice Major 2019. По итогам игр в верхней части таблицы оказались NRG Esports, TyLoo, ENCE eSports и Renegades. В нижней — Fnatic, Team Spirit, FURIA Esports и Grayhound Gaming.

Положение команд в таблице. Фото: liquipedia.net.

Все участники, которые будут сражаться в следующих матчах за выживание или за выход в следующий этап, должны играть серии до двух побед. Команды со статистикой 1-1 проведут последний раунд в формате bo1.

Пары на 14 февраля. Фото: liquipedia.net.

Игровой день начнётся в 15:00 мск. Открывать его будут сразу два матча: G2 Esports против AVANGAR и Vega Squadron против Team Vitality. В 16:10 мск Winstrike Team сразится с Ninjas in Pyjamas, а в 20:50 мск Team Spirit поборется с FURIA Esports.

Предварительная стадия мэйджора завершится 17 февраля. Восемь лучших команд отправятся в основной этап.