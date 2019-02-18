Ассоциация игроков в CS выразила негодование по поводу даты проведения мэйджора

Ассоциация профессиональных игроков в CS:GO (CSPPA) выразила негодование по поводу сроков проведения следующего мэйджора. Киберспортсменам не нравится, что чемпионат выпадает на август. В этот период игроки только выходят из отпусков.

В заявлении, опубликованном в «Твиттере», утверждается, что представители ассоциации встречались с Valve в Лондоне в 2018 году. Тогда игроки попросили учитывать их интересы при составлении расписания. По их мнению, мэйджоры стоит проводить в середине или в конце сезона.

Когда в CSPPA узнали о датах берлинского чемпионата, ассоциация обратилась к Valve. Однако их письмо осталось без ответа.

«Valve необходимо взять под контроль составление ежегодного календаря. Они не могут продолжать впихивать мэйджор и без того забитый турнирами год», — говорится в обращении.

CSPPA — международная ассоциация, главный офис которой расположен в Дании. Её возглавляет Мэдс Оланд, Скотт Смит выступает в роли советника. Среди профессиональных игроков в CSPPA числятся Крис ChrisJ де Йонг, Натан NBK Шмитт, Эпитасио TACO де Мело и другие.

Организацией 15-го по счету мэйджора займётся украинская компания StarLadder. В июле планируется проведение региональных майноров. Сам мэйджор состоится с 20 августа по 8 сентября.