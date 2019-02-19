Winstrike выпустила собственную линию одежды

Киберспортивная организация Winstrike выпустила собственную линию уличной одежды. В реализации проекта команде помогло агентство «Параллель».

«В классическом понимании, мерч спортивной или киберспортивной команды – это достаточно прямолинейный дизайн, связанный напрямую с айдентикой клуба. С одной стороны, мы хотели создать “нечто большее”, нечто, за чем стояла бы идея. Нам хотелось создать коллекцию, которая заключит в себе всю ту энергию и атмосферу киберспортивного пространства, которую мы ощущаем в «Арене» каждый день. С другой стороны, мы стремились создать универсальную и удобную одежду, которую каждый из вас сможет надеть куда угодно», — рассказал глава коммерческого отдела Winstrike Марат Васильев.



Одежда уже доступна для покупки. Пока что её можно приобрести только в Winstrike Arena в Москве. В конце февраля организация планирует запустить интернет-магазин, в котором можно будет заказать доставку в любую точку мира.



Winstrike — это российская киберспортивная организация, основанная Ярославом Комковым. Под её эгидой выступают составы по CS:GO, Dota 2, Fortnite, PUBG и FIFA. В начале февраля менеджмент объявил о роспуске команды по Overwatch.