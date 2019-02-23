Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Хетафе» — «Райо Вальекано». 23 февраля. Смотреть онлайн
Главная / Киберспорт / Новости /

Виталий v1lat Волочай: не пирачу другие турниры, потому что уважаю труд студий

Виталий v1lat Волочай: не пирачу другие турниры, потому что уважаю труд студий
Киберспорт / Dota 2

Сооснователь студии Maincast Виталий v1lat Волочай высказал мнение, касательно проведения трансляций соревнований различными стримерами. По его мнению это допустимо, если ведущий не является представителем какой-либо студии.

«Может ли ухо стримить мэйджор, права на который принадлежат RuHub? Да, может, если не будет использовать никакой графики RuHub или ESL. Но ESL может заморочиться — то может подать DMCA жалобу и канал yXo, как и любой другой канал, забанят. Это может произойти, а может и не произойти, зависит от организатора.

В Доте все в разы проще — стримить могут все, и плевать кому принадлежат права. Главное — не юзать рекламу, хоть как правильно написал Marchello — типов рекламы бывает слишком много, чтобы запретить все. Почему нет массового пиратства в ру-сегменте? Да все просто, никто не хочет «нарушать шаткий мир».

Если права принадлежат Maincast, или StarLadder а турнир стримит Dread или Папич, то вопросов нет — они независимые стримеры, никто и ничего им не сделает. Но вот если бы к примеру, уXо, как сотрудник WePlay начал бы пиратить турнир, права на который принадлежат RuHub, то я не буду удивлен, если следующий турнир WePlay по Dota 2 будут стримить NS и Godhunt. Да и я впрыгну на свой канал, почему бы и нет.

Именно поэтому я не стримлю контент принадлежащий RuHub или SLTV. Я просто понимаю, что в ответ полетят стримы турниров принадлежащих Maincast от всех подряд. Да и я уважаю труд студий, ибо сам в таких же студиях работаю. Valve просили о Fair Play, и он пока реально существует в ру-сегменте киберспорта», — заявил Волочай.

Ранее Алексей yXo Малецкий сообщил в «твиттере», что планирует запустить трансляцию матчей турнира IEM Season XIII Katowice Major 2019 по CS:GO. Ряд комментаторов выступил против, сославшись на негласное правило студий не стримить чемпионаты, права на которые приобретены конкурентами. Несмотря на бурное обсуждение, Малецкий провёл трансляцию на украинском языке.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент