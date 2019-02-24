Fng: если OG сможет расширить пул героев, то у команды все будет хорошо

Капитан Gambit Esports Артем Fng Баршак перед матчем с OG оценил состояние команды Йохана n0tail Сундштайна.

«Думаю, они тильтуют против нас. Конечно, OG — сильная команда, хотя, как мне кажется, они еще не дошли до того, чтобы использовать миллиард героев в драфте. Она очень похожа на нашу — опирается на собственные стратегии. Если OG сможет расширить пул героев, то у команды все будет хорошо», — отметил Баршак.

На момент публикации заметки Gambit Esports вела со счетом 1:0 в серии против OG. В личных встречах стрик СНГ-команды составляет 8:0 по картам.

Победитель этой пары выйдет в гранд-финал ESL One Katowice 2019, где встретится с Team Secret.