Blizzard рассказала об изменениях Hearthstone в 2019 году

Компания Blizzard опубликовала список изменений для популярной карточной игры Hearthstone в 2019 году. Разработчики объявили карты, которые отправятся в «Зал славы», изменениях одиночного режима и многом другом.



Для начала компания удалила из стандартного режима девять карт: «Близость к природе», «Страх ужаса», «Божественная милость», «Баку Пожирательница Луны», «Генн Седогрив», «Мрачный олень», «Черная кошка», «Сверкающий мотылек» и «Искристый угорь». Теперь они будут доступны только в вольном режиме.



Что касается сюжетной линии игры, то студия продолжит выпуск дополнений в стиле «Походов в подземелье». По словам разработчиков, пользователи остались довольны системой, но в новом сезоне они расширят спектр возможностей игроков. Кроме того доступ к стартовой главе первого приключения будет бесплатным. Дополнительные эпизоды можно будет приобрести за 700 золота или купить приключением целиком за 1099 рублей.



Также студия разбавит состав карт на арене, добавит новые внутриигровые ивенты и изменит систему заданий. Полный список изменений можно изучить на сайте Hearthstone.