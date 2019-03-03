Astralis победила в финале IEM Katowice Major 2019

Astralis выиграла IEM Katowice Major 2019. Финал против ENCE eSports завершился со счетом 2:0 (16:11 Train; 16:4 Inferno). Для датской команды это вторая победа на мэйджоре подряд и третья в истории.

Выигрыш Astralis составил $ 500 тыс. Вице-чемпионам досталось $ 150 тыс. Все участники, вошедшие в топ-8, гарантировали себе попадание на следующий мэйджор.

StarLadder Berlin Major 2019 пройдёт с 20 августа по 8 сентября. В июле организаторы проведут региональные майноры в Европе, СНГ, Северной Америке и Азии.