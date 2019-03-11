Тренер Gambit Esports: мы приехали на майнор точно не ради такой игры

Тренер Gambit Esports Анатолий Boo1k Иванов извинился перед болельщиками за проигранный финал StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. На форуме Prodota он прокомментировал результат матча и рассказал об ошибках в драфте и лайнинге по ходу решающей серии.

«В шоке от того, что я в очередной раз не справился с драфтами, хоть на драфте у нас принимают участие все, но моя эффективность в финале была отрицательной. Не знаю, вроде со стороны всё просто, но в реальности я стоял просто в ступоре от происходящего.



Очень обидно, что мы не смогли просто поиграть в доту, а жрали на всех линиях в каждой игре и, по сути, могли выходить уже с 10-й начинать новую. При этом мы точно способны не допустить этого, именно я обязан этого не допускать, но допустил.



Мы приехали на этот турнир точно не ради такой игры, при этом вроде бы сейчас набрать нормальных героев может даже тир-4-команда, но я не справился с такой простой задачей. Это просто мрак, такое скверное ощущение. Очень много времени было потрачено на решение иных проблем, я был уверен, что мы не проиграем в карту против вичи и будем двигаться лучше, чем они, а в итоге не смог справиться с лайнингом.



В общем, спасибо тем, кто поддерживал, остальным же хороших оценок в школе», — написал Иванов.

Gambit Esports уступила в финале StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor китайской команде Vici Gaming. Встреча завершилась со счётом 0:3.