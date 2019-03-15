В «Симпсонах» покажут серию о киберспорте. Барт сыграет в аналог «Лиги Легенд»

В мультсериале «Симпсоны» покажут серию о киберспорте. Эпизод получил названием E My Sports. Премьера состоится 17 марта.

По сюжету Барт будет играть в Conflict of Enemies («Конфликт врагов»), а Гомер станет его тренером. Семейство отправится на соревнования в Южную Корею. Об этом рассказал журналист и инсайдер Род Бреслау (Rod Breslau).

Аналогом Conflict of Enemies выступила League of Legends («Лига Легенд»). Сотрудники Riot Games консультировали авторов мультсериала при создании эпизода, чтобы правильно представить видеоигры широкой аудитории.