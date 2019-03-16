Valve удалила упоминание новозеландского террориста в Steam

Компания Valve провела модерацию профилей в Steam. Разработчики удалили упоминания одного из новозеландских террористов более чем в сотне профилей сервиса. После трагического инцидента в Крайстчёрче пользователи начали называть свои профили его именем и ставить его фотографии.



Авторы Kotaku отметили, что это говорит о том, что Valve нужна более серьёзная модерация сервиса. Тем не менее они подчеркнули, что у Steam слишком большая аудитория — ежемесячное количество активных пользователей достигает 90 млн человек.



Теракт произошёл 15 марта в Крайстчёрче (Новая Зеландия). Группа неизвестных открыла стрельбу по прихожанам в мечетях. По данным агентства РИА «Новости», погибло 50 человек и еще около 50 находятся в больницах. Один из стрелков вёл трансляцию перед трагическим инцидентом. Он обратился к людям с просьбой подписаться на популярного блогера Феликса PewDiePie Чельберга. Феликс принёс соболезнования пострадавшим и семьям погибших и заявил, что ему отвратительно, что его имя связали с этим трагическим событием.

В Новой Зеландии устроили стрельбу. Преступник просил подписаться на PewDiePie