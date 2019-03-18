ArsZeeqq: до меня были тренеры, но они не выполняли тех задач, что выполняю я

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов рассказал в интервью Maincast о своём переходе и влиянии на команду, а также объяснил, чем он отличается от предыдущих специалистов.

«Если ответить честно, я считаю, что я на своём месте. Когда меня взяли, я на 100% на своём месте. На тот момент, когда меня брали, именно ту роль, которую я выполнял, тогда и сейчас, я был лучшим, просто лучшим. До этого были тренеры, но они не выполняли тех задач, которые выполняю я. Были моралбустерами, хорошими друзьями, могли решить какие-то конфликты, но не могли быть механизмом, который помогал выигрывать в доту. У меня не было никакого эксайтмента от перехода в Virtus.pro, я чувствую, что так и должно было произойти со мной в один момент. Либо я вообще не должен был заниматься дотой и аналитикой доты», — отметил Усов.

На DreamLeague Season 11 Virtus.pro проведёт свой матч против Chaos Esports Club 19 марта. Игра начнётся в 18:30 мск.