Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Главная / Киберспорт / Новости /

VPEsports: Яо Yao Чжэнчжэн стал вторым тренером PSG.LGD

VPEsports: Яо Yao Чжэнчжэн стал вторым тренером PSG.LGD
Киберспорт / Dota 2

Киберспортивная организация PSG.LGD расширила состав тренерского штаба. По данным портала VP Esports, вторым наставником команды стал Яо Yao Чжэнчжэн. Он будет помогать главному тренеру в лице Яо QQQ И.

Яо Yao Чжэнчжэн провёл в различных составах LGD Gaming более семи лет. В составе организации он дважды стал бронзовым призёром The International в 2012 и 2015 годах и выиграл множество других чемпионатов. С сентября 2018 года он играл за Team Root. Лучшими достижениями в её составе стали победы на H-Cup Season 10 и China Dota 2 Winter Cup.

На момент написания PSG.LGD участвует в мэйджоре DreamLeague Season 11. Команда вышла в полуфинал верхней сетки, где встретится с Vici Gaming. Матч состоится 22 марта, начало — в 18:30 мск.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент