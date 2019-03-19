VPEsports: Яо Yao Чжэнчжэн стал вторым тренером PSG.LGD

Киберспортивная организация PSG.LGD расширила состав тренерского штаба. По данным портала VP Esports, вторым наставником команды стал Яо Yao Чжэнчжэн. Он будет помогать главному тренеру в лице Яо QQQ И.



Яо Yao Чжэнчжэн провёл в различных составах LGD Gaming более семи лет. В составе организации он дважды стал бронзовым призёром The International в 2012 и 2015 годах и выиграл множество других чемпионатов. С сентября 2018 года он играл за Team Root. Лучшими достижениями в её составе стали победы на H-Cup Season 10 и China Dota 2 Winter Cup.



На момент написания PSG.LGD участвует в мэйджоре DreamLeague Season 11. Команда вышла в полуфинал верхней сетки, где встретится с Vici Gaming. Матч состоится 22 марта, начало — в 18:30 мск.