ArsZeeqq: когда мы готовимся, продумываем только первые три бана и два пика

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов рассказал о подготовке к матчам с командами Клемента Puppey Иванова и объяснил разницу подхода к драфтам Evil Geniuses и Team Secret.

О противостоянии с Team Secret

«Когда готовимся к матчу, то продумываем только первые три бана и два пика. Все остальное придумываем на ходу. Так что никаких заготовок. Просто так приходится играть с Team Secret».

О разнице подхода к драфтам Evil Geniuses и Team Secret

«Evil Geniuses и Team Secret — очень разные команды. EG драфтят довольно просто, поэтому и мы ничего не придумываем против них. А вот драфт против Puppey — это настоящие игры разума. Постоянно пытаешься перехитрить его. Врага нужно удивлять».

Virtus.pro выступит в финале нижней сетки против Fnatic. Игра начнется 24 марта в 15:30 мск.