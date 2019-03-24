ArsZeeqq: когда мы готовимся, продумываем только первые три бана и два пика

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов рассказал о подготовке к матчам с командами Клемента Puppey Иванова и объяснил разницу подхода к драфтам Evil Geniuses и Team Secret.
О противостоянии с Team Secret
«Когда готовимся к матчу, то продумываем только первые три бана и два пика. Все остальное придумываем на ходу. Так что никаких заготовок. Просто так приходится играть с Team Secret».
О разнице подхода к драфтам Evil Geniuses и Team Secret
«Evil Geniuses и Team Secret — очень разные команды. EG драфтят довольно просто, поэтому и мы ничего не придумываем против них. А вот драфт против Puppey — это настоящие игры разума. Постоянно пытаешься перехитрить его. Врага нужно удивлять».
Virtus.pro выступит в финале нижней сетки против Fnatic. Игра начнется 24 марта в 15:30 мск.