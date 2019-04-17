The Pango отправилась в нижнюю сетку ESL One Mumbai 2019

The Pango уступила Mineski в решающем матче за выход в верхнюю сетку плей-офф. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Фото: liquipedia.net.

В результате в верхнюю сетку прошли Team Team, Natus Vincere, Keen Gaming и Mineski. Все остальные команды отправились в нижнюю.

Плей-офф стадия стартует 18 апреля. В 9:30 мск Team Team сразится с Mineski, а в 13:00 Keen Gaming поборется с Natus Vincere. Матч The Pango с compLexity Gaming запланирован на 9:30 19 апреля. Игра Signify — TNC Predator пройдет в тот же день в 13:00 мск.

Фото: liquipedia.net.

ESL One Mumbai 2019 завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.