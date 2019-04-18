Na’Vi прошла в финал верхней сетки турнира ESL One Mumbai 2019 по Dota 2

Natus Vincere обыграла Keen Gaming в полуфинале «виннеров» турнира ESL One Mumbai 2019 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:1.

Киберспортсмены прошли в финал верхней сетки. Следующим соперником команды станет лучший из пары TEAM TEAM против Mineski. Встреча пройдёт 20 апреля, начало в 13:00 мск.



Keen Gaming упала в «лузеры». Игрокам предстоит сыграть на вылет с победителем пары Signify против TNC Predator.



ESL One Mumbai 2019 не является частью рейтинговой системы Dota Pro Circuit. Чемпионат проходит в Мумбае (Индия), призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.