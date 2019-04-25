Викрам Редди показал новые статуэтки Baby Roshan

Инсайдер Викрам Редди продемонстрировал новые фигурки Baby Roshan, предназначенные для владельцев компендиумов The International 2017 и The International 2018, прокачанных до 2000-го уровня.

Редди сообщил, что рассылка статуэток начнётся уже на следующей неделе и займёт около 2-3 месяцев. Также в качестве извинений разработчики подарят курьера Baby Roshan владельцам компендиума соответствующего уровня.



Скандал с рассылкой статуэток начался осенью 2017 года, после завершения The International 2017. Компания разослала партию статуэток, но пользователи раскритиковали их за низкое качество. В ответ разработчики согласились заменить их. Информация о новых фигурках появилась только в феврале 2019 года. Тогда производитель коллекционных предметов CMD Collectibles сообщил, что новые статуэтки будут выпущены в марте 2019 года.