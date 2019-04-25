Blizzard определилась с датами проведения выставки BlizzCon 2019

Компания Blizzard опубликовала подробности проведения игрового фестиваля BlizzCon 2019. Мероприятие пройдёт с 1 по 2 ноября в Анахайме (США), в Anaheim Convention Center.



В отличии от прошлых лет, организаторы проведут дополнительное торжественное приветственное мероприятие. Оно состоится 31 октября перед помещением выставки. Участники смогут пообщаться друг с другом и попробовать угощения от игровых разработчиков.



Кроме этого студия увеличит масштаб самой выставки. Разработчики арендуют дополнительный зал. Что конкретно там будет размещено, пока неизвестно, но компания обещает всем участникам множество веселья.



Билеты на выставку будут продаваться в два этапа. Первый начнётся 4 мая в 20:00 по мск, а второй — 9 мая, начало в 05:00. Для покупки будут доступны три вида билетов: стандартный BlizzCon Pass, расширенный BlizzCon Portal Pass и на благотворительный банкет BlizzCon. Все посетители мероприятия получат особую подарочную статуэтку, сделанную к 25-летию вселенной WarCraft.



Более подробную информацию о мероприятии можно найти здесь.