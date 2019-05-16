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Virtus.pro, Na'Vi и Gambit сразятся за слот на EPICENTER Major

Virtus.pro, Na'Vi и Gambit сразятся за слот на EPICENTER Major
Киберспорт / Dota 2 0

Virtus.pro, Natus Vincere и Gambit Esports сыграют раунд переигровок в борьбе за путёвку на EPICENTER Major. Команды набрали равное количество очков на групповой стадии, завершив выступление со статистикой 6-1.

Команды сыграют по круговой системе с форматом матчей до одной победы (best-of-one). В случае повторения результатов участники будут сражаться до тех пор, пока ситуация не решится. Остальные составы сразятся в плей-офф.

Закрытая СНГ-квалификация на EPICENTER Major завершится 18 мая. В отборочном этапе разыграют две путёвки на турнир: одну получит лидер группового этапа, а вторую — победитель стадии плей-офф.

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