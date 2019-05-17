Echo Fox прекратит сотрудничество с инвестором из-за его расистских оскорблений

Киберспортивная организация Echo Fox прекратит сотрудничество с инвестором клуба после расистских высказываний. О его уходе объявят в ближайшее время. Такое заявление опубликовала команда 16 мая.

Менеджмент Echo Fox отметил, что находится в тесном контакте с Riot Games, разработчиками League of Legends. В клубе поддерживают стремление компании искоренять расовую нетерпимость. В организации отметили, что их ценности всегда базировались на уважении и политике многообразия.

В апреле Рик Фокс, сооснователь Echo Fox, выразил готовность покинуть пост. Это случилось после внутреннего конфликта. Представитель Vision Venture Partners по имени Раизад, являющийся главным инвестором организации, оскорбил бывшего гендиректора команды Джейса Холла.

В мае после проведения расследования Riot Games попросила руководство клуба в течение 60 дней избавиться от инвестора. В противном случае организации предстоит столкнуться с санкциями.