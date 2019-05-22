Новое обновление в CS:GO изменило карту Vertigo и исправило баг с дымом

Компания Valve выпустила обновление для CS:GO. В режим «Запретная зона» вернулись карты Blacksite и Sirocco. Они доступны для выбора на официальных серверах игры.

Разработчики также позволили пользователям выбирать на старте бронежилет со шлемом (раньше можно было только бронежилет), а глушилкам блокировать планшеты игроков, которые управляют дронами. При этом сами дроны с грузом летают медленее.

Создатели шутера устранили баг с формой дыма и огня у гранат и коктейля Молотова и изменили структуру демозаписей у игроков от первого лица. Теперь на выделенных серверах они сохраняются без разминки и заморозки в начале раунда.

Помимо этого Valve изменила точку А на карте Vertigo и исправила ошибку с застреванием на карте Sirocco. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.