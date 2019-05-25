Бренд OUTPLAY начал продажу эксклюзивной коллекции одежды для геймеров

Александр XBOCT Дашкевич, Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Артём fng Баршак и другие представители киберспортивной индустрии презентовали бренд уличной одежды для геймеров под названием OUTPLAY. Компания выпустила видеоролик, в котором подробно рассказала о первой коллекции. В съёмках также приняли участие Илья ALOHADANCE Коробкин, Амина Tenderlybae Мирзоева, Мария Ермолина, Александр Jam Коротков, Ильнур Kudes Хафизов, Павел PashaDizel Довольнов, Мила Алиева и Diana Rice.
«OUTPLAY — это воплощение желания авторов построить мост между уличной и гейминговой субкультурами. Основная идея заключается в создании бренда, который поможет каждому визуально идентифицировать себя», — заявили основатели компании.
Первую коллекцию компания назвала «Игрок». По словам дизайнеров, она сочетает в себе все современные тенденции стиля и знаковых элементов гейминга. Все товары будут выпущены в ограниченном количестве — не более 100 экземпляров каждого предмета одежды.
Старт продаж состоялся 24 мая. Приобрести продукцию OUTPLAY можно здесь.
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