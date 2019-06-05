PRIES Gaming сменила владельца и подписала состав sQreen по Dota 2
PRIES Gaming объявила о своём возвращении в профессиональный киберспорт. Организация сменила владельца. На место Александра Балахонова в команду пришёл Александр Довженко, управляющий партнёр рекламного агентства ZLODEI.
Первым составом, который подписала организация, стала команда Халеда sQreen Эль-Хаббаша по Dota 2. Пятёрку дополнили Максим Yoky Ким, Никита elmo Ломалин, Вадим Sedoy Мусорин и Мирослав Boom Бицан.
В будущем PRIES Gaming планирует подписать состав по CS:GO. Прошлые киберспортивные подразделения были закрыты в 2016 и 2017 годах.
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