XBOCT: поставь в любой состав Dendi — команда станет сильнее или медийнее

Александр XBOCT Дашкевич объяснил Cybersport.ru, кто из мидеров может занять место Лассе MATUMBAMAN Урпалайнена в Team Liquid. По его оценкам, на это способен Данил Dendi Ишутин. Однако, исходя из кондидатов, которые пробуются на позицию, он больше склоняется к выбору Аливи w33 Омара.

О Dendi

«Конечно, он любому составу подходит больше всего. Из любого состава убери любого игрока, поставь туда Dendi — команда станет сильнее. Ну, если не сильнее, то хотя бы медийнее».



О подходящем игроке для Team Liquid

«Не думаю, что Resolut1on устраивал бы Liquid, и не думаю, что они его возьмут. Уже пытались у нас европейские команды брать игроков из СНГ, но успехом это не увенчалось. W33 тоже нестабильный игрок, но я думаю, что конкретно для Liquid он будет лучше».

Team Liquid попрощалась с Лассе MATUMBAMAN Урпалайненом 12 июня. Киберспортсмена выставили на трансфер. Сейчас на его место клуб рассматривает несколько вариантов. О подписании нового участника станет известно ближе к EPICENTER Major. Чемпионат стартует в Москве 22 июня.