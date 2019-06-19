Ninjas in Pyjamas заменила dennis. GeT_RiGhT начали искать замену

Ninjas in Pyjamas начала перестройку команды по CS:GO. Менеджмент отправил Денниса dennis Эдмана на скамейку запасных. На его место клуб пригласил Николаса Plopski Гонсалес Замору.
Однако по правилам Valve клуб не сможет выступить вместе с новичком на предстоящем мэйджоре. Он уже заигран за состав Team Ancient. Команда прошла на майнор, который состоится в июле.
После StarLadder Berlin Major 2019 основной состав покинет Кристофер GeT_RiGhT Алесунд. Клуб уже начал подыскивать ему замену. Руководство намерено предложить ему другую роль в клубе. Какую именно, не уточняется.
Деннис dennis Эдман стал игроком NiP в феврале 2018 года. В марте 2019-го он сделал перерыв от профессиональных выступлений. Спустя месяц вернулся к игре за основу.
Кристофер GeT_RiGhT Алесунд выступает за NiP с августа 2012 года. С момента перехода на CS:GO швед ни разу не менял команду.
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