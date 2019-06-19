Ярослав Комков: Edward усилил Winstrike в долгосрочной перспективе

Глава холдинга Winstrike Ярослав Комков объяснил Cybersport.ru, почему не строит прогнозов в отношении CS-состава. Он убеждён, что после смены двух игроков и тренера нет смысла ожидать успеха в короткие сроки. В то же время он положительно оценил трансфер Иоанна Edward Сухарева.
О результатах команды по CS:GO
«Пока мы понимаем, что контролируем ситуацию. Как я могу делать выводы об успешности или неуспешности, когда мы меняем двух игроков и берём нового тренера и ингейм-лидера? В такой ситуации сложно что-то прогнозировать. У нас нет плана, какие квалификации должна проходить команда. Спорт — это такая штука, где ты не можешь гарантировать результаты. Это просто невозможно.
Сейчас всё в руках Вани [Edward] и Джонты. Первые выводы мы будем делать уже после BLAST Pro, в сентябре».
Об Edward и его перспективах
«Сейчас мы заключили с ним контракт на три месяца. Дальше всё будет зависеть от Вани. Прошлый сезон у него был очень напряжённым, поэтому сейчас мы проведём определённую работу, он сходит в отпуск, а затем соберёмся и всё решим.
У нас позитивные впечатления от Вани. Редко когда выпадает возможность получить в команду настолько опытного игрока. В текущей ситуации не использовать этот опыт было бы преступлением. Может быть, сейчас мы просядем по результатам, но Edward усилил Winstrike в долгосрочной перспективе».
Winstrike Team занялась перестройкой состава в мае 2019 года. В команду пришли Иоанн Сухарев (на правах аренды) и Алексей Elian Гусев. Обязанности тренера на себя взял Иван Johnta Шевцов.
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