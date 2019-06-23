Gambit Esports встретится с Vici Gaming в верхней сетке EPICENTER Major
Vici Gaming заняла первое место в группе C на EPICENTER Major. Китайская команда обошла Forward Gaming (2:1) и Alliance (2:0). В верхней сетке плей-офф их первым соперником станет Gambit Esports.
Фото: liquipedia.net
За второй слот в «виннерах» поборются Alliance и Virtus.pro. Их матч начнётся совсем скоро. Смотреть можно здесь. Следить за текстовой трансляцией тут.
Плей-офф стадия EPICENTER Major стартует 24 июня. 16 команд сразятся за призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC.
Virtus.pro опять пытаются выиграть EPICENTER. LIVE второго дня турнира
Текстовая трансляция EPICENTER Major с хайлайтами и результатами. Смотрим по 4 матча группы С и D сразу.
- 23 июня 2019
-
19:06
-
18:44
-
17:48
-
15:38
-
12:21
- 22 июня 2019
-
22:44
-
20:16
-
19:29
-
19:10
-
18:23
-
16:27
-
15:59
-
15:31
-
14:55
-
10:27
- 21 июня 2019
-
22:20
-
18:31
-
17:36
-
16:10
-
15:28
-
13:11
-
00:30
- 20 июня 2019
-
21:39
-
19:20
-
15:54
-
15:05
-
12:40
-
08:30
-
07:40
-
07:06
-
06:59
- 19 июня 2019
-
22:03
-
21:16
-
20:44
-
13:44
Партнерский контент