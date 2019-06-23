Gambit Esports встретится с Vici Gaming в верхней сетке EPICENTER Major

Vici Gaming заняла первое место в группе C на EPICENTER Major. Китайская команда обошла Forward Gaming (2:1) и Alliance (2:0). В верхней сетке плей-офф их первым соперником станет Gambit Esports.

Фото: liquipedia.net

За второй слот в «виннерах» поборются Alliance и Virtus.pro. Их матч начнётся совсем скоро. Смотреть можно здесь. Следить за текстовой трансляцией тут.

Плей-офф стадия EPICENTER Major стартует 24 июня. 16 команд сразятся за призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC.