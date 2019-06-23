Solo: я хочу свод правил — не беру на себя ответственность судить людей

Саппорт Virtus.pro Алексей Solo Березин объяснил, какие цели он преследовал при обращении к Valve во время расистского скандала с участием Себастьяна Ceb Дебса из OG. В интервью Дмитрию Crystalmay Корчевинину он заявил, что сейчас все участники сцены «будут лучше фильтровать свою речь».

«Я не за денежные санкции, конечно нет. Я хочу свод правил — не беру на себя ответственность судить людей и выносить решения, кого нужно забанить, кого нужно оштрафовать. Просто хочу справедливого и последовательного регламента. <...>

Мне кажется, после этого инцидента и вообще этого большого инфоповода люди будут лучше фильтровать свою речь и мысли. И мы сделаем всё с нашей стороны, я сделаю всё со своей стороны, чтобы довести это дело до конца в плане свода правил.



Valve в курсе, все смотрят на это позитивно. У нас действительно будет разговор здесь, на EPICENTER, и будет разговор на The International 2019 по этому поводу», — заключил Березин.

Расистский скандал с участием Дебса состоялся в мае 2019 года. Во время рейтингового матча французский киберспортсмен начал оскорблять игроков из России. Скриншоты переписки опубликовали на форуме Reddit. После этого Дебс неоднократно извинился. Клуб оштрафовал его на месячную зарплату. Он также переведёт все призовые, которые заработает на EPICENTER Major, благотворительной организации.