Рынок компьютерных игр в России достиг объёма в $ 1,8 млрд

Объём российского игрового рынка в 2019 году вырос на 6% и теперь составляет $ 1,8 млрд. Таковы данные исследования, которое провело агентство Newzoo.



Издание также отметило рост количества геймеров: их число в России в конце года достигнет 66 млн человек. В среднем каждый из них за год тратит 4 тысячи рублей на игры.



Наибольший рост отмечается у сектора мобильных игр, на оборот которого приходится уже около трети общей суммы. При этом российский рынок всё ещё составляет лишь 1% от мирового.