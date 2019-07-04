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Рынок компьютерных игр в России достиг объёма в $ 1,8 млрд

Рынок компьютерных игр в России достиг объёма в $ 1,8 млрд
Киберспорт 0

Объём российского игрового рынка в 2019 году вырос на 6% и теперь составляет $ 1,8 млрд. Таковы данные исследования, которое провело агентство Newzoo.

Издание также отметило рост количества геймеров: их число в России в конце года достигнет 66 млн человек. В среднем каждый из них за год тратит 4 тысячи рублей на игры.

Наибольший рост отмечается у сектора мобильных игр, на оборот которого приходится уже около трети общей суммы. При этом российский рынок всё ещё составляет лишь 1% от мирового.

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