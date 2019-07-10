Финал чемпионата мира по FIFA с призовым фондом в $ 500 тыс. пройдёт в Лондоне

FIFA объявила, что финал чемпионата мира по футбольному симулятору FIFA 19 пройдёт в Лондоне на арене О2. Там же турнир проходил в прошлом году.
«Мы очень рады вновь провести FIFA eWorld Cup на столь культовой площадке и надеемся провести уникальное событие для всех игроков в FIFA», — приводит слова главы киберспортивного отдела FIFA Кристиана Волка Esports Insider.
На турнире сыграют 32 киберфутболиста, список определится на FIFA 19 Global Series Playoffs. Призовой фонд турнира составит $ 500 тыс., из которых $ 250 тыс. получит победитель.
В прошлом году чемпионом стал игрок из Саудовской Аравии Моссад MSdossary Альдоссари. Свои команды по FIFA 19 есть у таких организаций, как SK Gaming и Fnatic, а также у таких футбольных клубов, как ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Аякс».
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