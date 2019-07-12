Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Главная / Киберспорт / Новости /

Определился состав участников плей-офф китайской квалификации The International

Определился состав участников плей-офф китайской квалификации The International
Киберспорт 0

В результате переигровок был определён окончательный состав плей-офф китайской квалификации The International. К Invictus Gaming и Royal Never Give Up добавились CDEC и возглавляемая Чжан xiao8 Нином EHOME.

Из китайских отборочных уже вылетели победители The International 2014 Newbee и участники прошлого TI Team Serenity.

Плей-офф китайской квалификации состоится 13-14 июля. Победитель получит путёвку на The International 2019, который пройдёт в Шанхае.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент