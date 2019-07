Определился состав участников плей-офф китайской квалификации The International

В результате переигровок был определён окончательный состав плей-офф китайской квалификации The International. К Invictus Gaming и Royal Never Give Up добавились CDEC и возглавляемая Чжан xiao8 Нином EHOME.



Из китайских отборочных уже вылетели победители The International 2014 Newbee и участники прошлого TI Team Serenity.



Плей-офф китайской квалификации состоится 13-14 июля. Победитель получит путёвку на The International 2019, который пройдёт в Шанхае.