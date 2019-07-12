Определился состав участников плей-офф китайской квалификации The International
В результате переигровок был определён окончательный состав плей-офф китайской квалификации The International. К Invictus Gaming и Royal Never Give Up добавились CDEC и возглавляемая Чжан xiao8 Нином EHOME.
Из китайских отборочных уже вылетели победители The International 2014 Newbee и участники прошлого TI Team Serenity.
Плей-офф китайской квалификации состоится 13-14 июля. Победитель получит путёвку на The International 2019, который пройдёт в Шанхае.
- 12 июля 2019
-
17:00
-
14:30
- 11 июля 2019
-
15:11
-
13:41
- 10 июля 2019
-
23:15
-
21:32
-
19:33
-
19:02
-
17:36
-
15:38
-
13:16
-
12:36
- 9 июля 2019
-
20:18
-
19:27
-
17:51
- 8 июля 2019
-
21:46
- 7 июля 2019
-
22:22
-
14:14
- 6 июля 2019
-
23:38
-
23:06
-
15:49
-
00:34
- 5 июля 2019
-
22:20
-
21:46
-
19:08
- 4 июля 2019
-
23:03
-
21:35
-
19:40
-
15:46
-
15:41
-
13:04
-
12:03
-
11:48
- 3 июля 2019
-
23:31
-
21:52
Партнерский контент