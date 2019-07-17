Чемпион The International 8 вновь оскорбил русскоговорящего игрока

Игрок европейской команды OG, чемпион The International 8 Себастьян Ceb Дебс вновь позволил себе оскорбления в адрес русскоговорящего напарника.



Конфликт начался после того, как Ceb, пользуясь своим высоким рангом, приказал игроку с ником Ogre Seal сменить роль на саппорта четвёртой позиции.



«Твоя позиция – четвёрка, Slardar. А на мид идёт игрок с розовым цветом. Три игры подряд я не могу получить свою роль. Slardar не согласен? Ну тогда я пикну Techies в мид и испорчу тебе игру», — написал Ceb.



«Потому что я русская собака из третьего мира?» – возмутился Ogre Seal. Это отсылка к недавнему громкому конфликту Ceb с русскими игроками.



Диалог продолжился:



Ceb: «Нет. Это потому, что уже две игры я вижу, как фидят обезьяны. А я даже не могу попрактиковаться. Я здесь не для того, чтобы смотреть твой геймплей. Я здесь для того, чтобы играть оффлейн».



Ogre Seal: «Ещё одно сообщение, и… Ну всё, это будет на Reddit».



Ceb: «Ты можешь опубликовать там свою мамку».



Ogre Seal: «Чёртов расист. Дерьмо».



Ceb: «А теперь вали с моей линии… (после паузы и смайлов) Так, хорошо, ты выиграл. Сейчас преподам тебе урок. Ты хоть знаешь, что такое „расист“? Ты отсталый кусок дерьма. Гав-гав».



Команда Ceb потерпела поражение всего за 10 минут. Сам он, как и обещал в переписке, выбрал Techies.



Напомним, после прошлого конфликта с русскими игроками чемпион The International был вынужден несколько раз публично извиниться. Он также пообещал пожертвовать заработок с турнира EPICENTER Major 2019 в благотворительный фонд.